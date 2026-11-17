Archivo - Guillem Agulló y Carmen Salvador, padres de Guillem Agulló - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia Agulló ha recibido "muy emocionada" la noticia de que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reconocimiento oficial de Guillem, joven antifascista valenciano asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón) en abril de 1993, como víctima del terrorismo.

"A nivel personal es una pequeña restitución, una manera de hacer justicia, aquella justicia que no se recibió en el juicio hace 30 años. A nivel social es una gran victoria", relata a Europa Press Betlem Agulló, hermana de Guillem. "No nos lo acabamos de creer", reconoce.

Agulló revela que ha sido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la valenciana Diana Morant, la que ha llamado "personalmente" a la familia a primera hora del día para informar de la decisión que iba a adoptar el Consejo de Ministros. "Estamos que no nos lo creemos, muy emocionados", insiste Betlem, que reconoce que las últimas semanas han sido "muy intensas y de mucha incertidumbre".

La familia se reunió el pasado 6 de noviembre en València con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometió entonces a estudiar las fórmulas para atender la solicitud para que el Ejecutivo reconociera a Agulló como víctima del terrorismo.

"Más de tres décadas de dolor, de lucha por la memoria de su hijo y de una dignidad que nunca han perdido. Historias como la de su hijo Guillem, asesinado en abril de 1993, nos recuerdan a dónde conducen los discursos de odio y por qué una sociedad democrática no puede permitir que se normalicen", señaló Sánchez en un mensaje en redes.

EL RECONOCIMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL "ES LO QUE FALTABA"

"No sabíamos si saldría adelante o no", admite la hermana de Guillem Agulló. En cualquier caso, y una vez ya se ha hecho oficial el acuerdo del Consejo de Ministros, Betlem asegura que en la familia Agulló están "muy contentos" de este reconocimiento "a nivel institucional" a la figura de Guillem. "Es lo que faltaba", incide.

En la conversación con Morant, relata Betlem, la ministra le ha trasladado y "confirmado" a la familia que ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el que lo ha movido todo" y ha "facilitado" este reconocimiento.

"En la reunión hace unas semanas nos dijo que se comprometía a facilitar y agilizar los trámites, pero al final era una cuestión administrativa en la que tampoco podía hacer mucho. Simplemente era comprobar si los requisitos que se piden se cumplen o no", agrega.

Finalmente, Betlem Agulló transmite que el reconocimiento de Agulló como "víctima de la extrema derecha" supone para la familia "dos cosas importantes: a nivel personal, una pequeña restitución, una manera de hacer justicia, aquella justicia que no se recibió en el juicio hace 30 años. Por otro lado, también a nivel social es una gran victoria".

"UN PASO ADELANTE MÁS EN LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO"

"Este reconocimiento no lo hacíamos solo como personas individuales, sino como sociedad, para señalar que los grupos de extrema derecha acosan, agreden y matan, son terroristas. Es muy importante y es un paso adelante más en la lucha contra el fascismo", reivindica.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reconocimiento oficial a Guillem Agulló como víctima del terrorismo. En la rueda de prensa posterior, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha celebrado la decisión del Ejecutivo y ha recordado que Agulló fue asesinado por sus ideas cuando tenía 18 años. Aquel día llevaba un brazalete con el lema 'Nazis no', dos palabras que, ha señalado, "le costaron la vida".

El ministro ha lamentado asimismo que durante demasiado tiempo el crimen se redujera a "una pelea entre jóvenes" y no se reconociera su motivación política. Por ello, ha considerado que el reconocimiento aprobado este martes supone un "acto de justicia y de reparación", tras 33 años de lucha de sus padres, que, según ha recordado, han recorrido buena parte de ese camino "demasiado solos".

En esta misma línea, tras hacerse pública la decisión, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en un mensaje en redes sociales, ha celebrado que el Gobierno de España hace este martes "justicia": "La memoria de Guillem Agulló es más fuerte que el odio de quienes le quitaron la vida".