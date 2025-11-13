La familia de Teófilo del Valle espera justicia con la declaración del exministro Martín Villa: "Hay luz y esperanza"

Archivo - El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa en una imagen de archivo - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Teófilo del Valle, el joven que murió tras recibir varios disparos por la espalda por parte de la Policía Armada cuando tenía 20 años y estaba empleado en el sector de la piel en Elda (Alicante) el 24 de febrero de 1976, espera "justicia" con la declaración la próxima semana del exministro Rodolfo Martín Villa y el policía franquista Daniel Aroca del Rey en el juzgado: "Hay luz y esperanza".

Así se ha manifestado en una rueda de prensa José Antonio del Valle, querellante hermano de Teófilo, en un acto en el que ha estado acompañado por Manuel de Juan, guionista y director del documental sobre Teófilo del Valle; Jacinto Lara, abogado del equipo jurídico de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEACUA); y Llum Quiñonero, Periodista y activista ciudadana.

Precisamente la próxima semana están llamados a declarar en el Tribunal de Instancia de Elda (Plaza No 1) el exministro Rodolfo Martín Villa y el policía franquista Daniel Aroca como investigados por el asesinato de Teófilo del Valle en un contexto de crímenes contra la humanidad.

El juzgado admitió a trámite la querella interpuesta por este crimen tras más de 115 querellas presentadas en distintos territorios del estado español por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la transición. Seguidamente, el juzgado ha decidido tomar declaración a los investigación los días 17 y 19, algo que se hará por videoconferencia desde Madrid y Albacete.

José Antonio del Valle ha afirmado que vive este momento "como un rayo de esperanza, una luz que se ve al final de un túnel después de tantos años de impunidad", ha descrito.

Ha mostrado su deseo de que "se pueda hacer justicia" con "todos los crímenes que se han cometido, y también con el de mi hermano". "A mi hermano lo asesinaron, tal y como se ha comprobado con las pruebas de la instrucción en el juzgado. La familia tiene esperanza de que por fin se haga justicia", ha enfatizado.

José Antonio ha indicado que, por el momento, ya tienen la "satisfacción" de poder ver a esas dos personas imputadas y obligadas a declarar. "No sé luego lo que va a pasar, si el proceso seguirá adelante o no, pero hay un rayo de esperanza", ha repetido.

Preguntado por cómo vivió la familia los meses después del asesinato y el juicio que se celebró ante un tribunal militar, el hermano de Teófilo ha indicado que la familia nunca se pudo personar en el procedimiento. "Siempre hemos estado indefensos y nos enterábamos de todo por la prensa. Era algo que estorbaba, al menos ésa es la sensación que tuvimos", ha señalado.

Por su parte, Jacinto Lara ha confirmado que de momento se mantienen "inalteradas" las declaraciones de los investigados: "Esperamos que se produzcan y se pueda seguir avanzando en instrucción", ha indicado.

Al respecto, el letrado ha recordado que la querella se presentó en abril de 2024 y fue admitida a trámite en el mes de noviembre: "Llevamos más de un año de tramitación de la instrucción. Estas declaraciones son un impulso en esta fase de instrucción. Esperamos que no haya interferencias", ha pedido.

Preguntado por si la Fiscalía se había adherido a la querella presentada, el abogado ha dicho que por el momento no tienen conocimiento de si se ha emitido un informe ni de su contenido, al tiempo que ha avanzado que de archivarse la investigación, presentarían un recurso ante la Audiencia y, de desestimarse, irían al Tribunal Constitucional. Y también a instancias internacionales, llegado el caso.

EL DOCUMENTAL

Manuel de Juan ha explicado durante la rueda de prensa que lo más destacado que averiguó mientras hacía una investigación para proyectar el documental sobre Teófilo del Valle fue las pruebas que hallaron sobre los disparos y la bala.

"Descubrimos que fueron varios los policías que ese día persiguieron a manifestantes por las calles de Elda y, uno de ellos, disparó seis veces por la espalda a Teófilo mientras huía de los grises. Esto estuvo oculto durante 45 años y se ha acreditado con declaraciones, fotografías y croquis. La bala provenía de Daniel. Hay pruebas contundentes y potentes", ha manifestado.

"Gracias a esta investigación --ha añadido-- la familia conoció las circunstancias del fallecimiento de Teófilo y su hermano decidió presentar una querella y le hemos prestado todo nuestro apoyo".