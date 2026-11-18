El cantante Fermin Muguruza en imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Guillem Agulló --el joven valenciano asesinado en 1993 a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón)-- entregará el premio que lleva su nombre a Fermin Muguruza. El acto se enmarca en la gala de los XXI Premis Ovidi a la música en valenciano, que se celebrará a las 19.00 horas en el Teatro Auditorio Centro Social de Dénia.

Carme Salvador y Guillem Agulló --los padres del joven antifascista, que acaba de ser reconocido por el Gobierno como víctima del terrorismo-- y su hermana Betlem harán entrega del reconocimiento al músico vasco.

El galardón lo incorporó el Col·lectiu Ovidi Montllor (COM) el año pasado para "distinguir a personas y colectivos implicados en el compromiso social y la lucha contra el fascismo, y en la primera edición lo recibió Pablo Hasél", recuerda esta entidad en un comunicado.

Desde COM recalcan su satisfacción por la decisión del Consejo de Ministros de que Guillem sea considerado víctima del terrorismo 33 años después de su asesinato, ya que "culmina una reivindicación sostenida de su familia para conseguir reparación institucional y el reconocimiento del carácter político del crimen".

El galardón para Fermin Muguruza se anunció el pasado verano en el Feslloc de Benlloc, diez años después de que el cantante vasco actuara. Dos días antes de la gala, el COM proyectará en los Cines Lys de València el documental 'Muguruza FM 40 Tour', que sigue la última gran gira del artista y repasa "cuarenta años de música, compromiso y resistencia cultural, de Kortatu y Negu Gorriak a su carrera en solitario".

La sesión será el viernes 20 de noviembre, a las 19.30 h, en versión original subtitulada, y todas las entradas están agotadas.