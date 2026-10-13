Familias y víctimas de la dana impulsan un proyecto para el "bienestar físico y emcional" en colegios afectados

FAMPA-Valencia y la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de Octubre firman un convenio para fomentar hábitos saludables en centros afectados. - FAMPA-VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de la provincia de Valencia (Fampa-València) y la Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha, a lo largo del presente curso escolar, un proyecto para promover hábitos saludables en centros afectados por la trágica barrancada de 2024.

La iniciativa, que lleva el lema 'Vull ser una persona gira-sol' (Quiero ser una persona girasol) e impulsada por Verónica Vicent, está dirigida a los centros educativos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 que deben desarrollar su actividad en instalaciones provisionales y tiene como objetivo "contribuir al bienestar físico y emocional del alumnado a través de una propuesta que combina actividad física, educación, convivencia y participación".

El proyecto contempla la creación de rutas saludables en bicicleta para los centros educativos, con el objetivo de promover la salud física y emocional, la cohesión social, la movilidad sostenible y la convivencia entre niños, niñas y adolescentes, detallan las entidades en un comunicado.

La iniciativa cuenta, además, con una aportación económica procedente de los fondos de donaciones recibidos por Fampa-València para las personas afectadas por la dana, que permitirá contribuir al desarrollo del proyecto durante el presente curso escolar.

A través de la actividad física, el uso educativo de la bicicleta, las salidas a entornos naturales, las actividades de convivencia y otras acciones socioeducativas, se pretende "contribuir a la recuperación emocional de la infancia y la adolescencia después del impacto de la dana", inciden.

La propuesta incorpora, además, una dimensión educativa basada en valores como la solidaridad, la cooperación, la resiliencia, la igualdad y el respeto por el medio ambiente, entendiendo la escuela como un espacio fundamental para recuperar vínculos, generar confianza y reforzar la convivencia.

La iniciativa "pone el foco especialmente en un alumnado que, dos años después de la dana, todavía desarrolla parte de su actividad educativa en espacios provisionales y que ha vivido una situación de emergencia que ha afectado profundamente sus entornos familiares, escolares y comunitarios".

La presidenta de Fampa-València, Elisabet García, y la presidenta de la Associació de Víctimes, Mariló Gradolí, han formalizado la firma del convenio, que permitirá desarrollar esta iniciativa durante el curso escolar.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Para el colectivo de víctimas, la recuperación después de una emergencia "no puede limitarse a la reconstrucción física de los espacios". "La infancia y la adolescencia necesitan también espacios de relación, actividad, convivencia y recuperación emocional", subrayan.

En este sentido, la colaboración con la comunidad educativa permite impulsar acciones que ayudan a reconstruir los vínculos y la vida cotidiana de los centros afectados.

El proyecto 'Vull ser una persona gira-sol' nace así con "la voluntad de transformar una experiencia traumática en una oportunidad para reforzar hábitos saludables, comunidad y educación, poniendo los niños, niñas y adolescentes en el centro de la recuperación".