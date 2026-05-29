Faraday Rocketry UPV supera el récord nacional amateur de lanzamiento con su cohete 'Origin' que llega a 10,8 kilómetros

Imagen de unos miembros de Faraday Rocketry UPV. - UPV

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Faraday Rocketry de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha conseguido superar este viernes el récord nacional amateur de lanzamiento con su cohete 'Origin', que ha llegado exactamente a los 10,843 kilómetros desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), en Huelva, en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

"Lo hemos conseguido, los días para que la UPV llegue al espacio están contados, hemos validado la tecnología y en tres años se puede conseguir", ha explicado el estudiante de la UPV y director ejecutivo del equipo, Guzmán Marchesi, junto a Luna Marhuenda.

'Origin' ha alcanzado los 10,843 kilómetros de altura en el lanzamiento que se ha producido este viernes poco después de las 14.30 horas. El récord estaba en los 7,8 kilómetros y su velocidad máxima ha sido de 2500 km/h (dos veces la velocidad del sonido), según ha informado la institución académica en un comunicado.

El cohete mide tres metros y pesa 20 kilográmos. Está fabricado completamente por estudiantes, con técnicas de fabricación propias que han permitido el desarrollo del motor del cohete, la aviónica modular y el sistema de recuperación en el mar. Su objetivo es convertir a la UPV en la primera universidad europea en llegar al espacio.

El equipo está formado por 68 estudiantes de diferentes grados de la Universitat y consiguen este récord después de dos intentos anteriores el mes de febrero. En aquel mes la situación meteorológica adversa aplazó el lanzamiento el día 2 y el 23 no se consiguió el récord, pero se validó la tecnología.

El equipo de la UPV ha contado con la colaboración de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que se han implicado en el apoyo del talento joven. Además, cuenta con el patrocinio de varias empresas.

Faraday Rocketry lleva cuatro años mirando al espacio, tiempo en el que ha lanzado seis cohetes y ha obtenido dos victorias en el campeonato europeo de cohetería universitario EuRoC. Así, se ha convertido en el primer equipo español en conseguirlo al competir con universidades que contaban con un mayor presupuesto.