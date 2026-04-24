Fashion Cinema abrirá su programación en el Festival de Cine de Alicante con un documental sobre David Delfín - FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante de 2026 acoge la cuarta edición de la sección Fashion Cinema, un espacio incluido en el certamen para explorar la "conexión" entre el audiovisual, el vestuario y la moda a través de una programación diversa y abierta al público con entrada libre. Se inaugurará este año con un documental dedicado a David Delfín, como homenaje a este diseñador.

La programación de esta sección se desarrollará del 26 al 30 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Las jornadas reunirán exposiciones, proyecciones, encuentros y 'masterclass' con "destacados profesionales" del sector, como "punto de encuentro entre creadores, estudiantes y amantes del cine y la moda", detallan los organizadores del evento en un comunicado.

La sección comenzará el martes 26 de mayo, a las 17.30 horas, con la proyección del documental 'David Delfín. Muestra tu herida', una pieza que se adentra en el "universo creativo y emocional del diseñador, abordando su obra desde una perspectiva íntima y profundamente humana".

"La obra traza un recorrido por su trayectoria, marcada por la sensibilidad, la transgresión y la autenticidad, y pone en valor su legado dentro de la moda contemporánea española", han apuntado los organizadores.

Uno de los ejes principales de esta edición es la exposición 'Más es poco. El universo de Cristina Rodríguez', que estará abierta desde el 19 de mayo. Se trata de un homenaje integral a la "reconocida" diseñadora de vestuario, que será galardonada durante la clausura del festival con el premio Fashion Cinema.

La muestra propone un "recorrido íntimo" por su universo creativo y personal y destaca "tanto su trayectoria profesional como su identidad artística, marcada por una estética vibrante y luminosa". La exposición ha sido desarrollada por el alumnado del Grado de Interiores y Moda de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, junto a estudiantes de Art Costura.

Rosario Puñales, coordinadora de la sección, ha destacado que Fashion Cinema "se ha consolidado como un espacio imprescindible dentro del Festival, donde el cine y la moda se enriquecen mutuamente".

"Cada edición buscamos acercar al público el trabajo que hay detrás del vestuario y su papel fundamental en la construcción de los personajes y las historias. Este año, además, rendimos homenaje a figuras clave como David Delfín y Cristina Rodríguez, que representan el talento y la creatividad de nuestro país", ha apostillado.

El 26 de mayo, y tras la proyección del documental de David Delfín a las 18.45 horas, se celebrará el coloquio 'Diseñar y coleccionar moda. Colección de Rafa Sánchez a través del proyecto fotográfico 'influencer' de Mario Rabasco'.

Los organizadores del certamen han explicado que "Rafa Sánchez ha dedicado su vida a la moda como diseñador para firmas como Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood o Francis Montesinos, desarrollando en paralelo una destacada labor como coleccionista de piezas icónicas" desde los años 80.

"Prendas cargadas de significado emocional que forman parte de su identidad personal. El fotógrafo Mario Rabasco ha materializado esta historia en Influencer, donde el propio diseñador posa con su colección mientras desvela el valor íntimo de cada pieza", ha agregado.

PREMIOS FASHION FILMS

Los Premios Internacionales Fashion Films celebran su primera edición en el marco de esta sección, el próximo 27 de mayo a las 18.00 horas. En esta jornada, se realizará la entrega de galardones, la proyección de las obras seleccionadas y un coloquio con el jurado que estará formado por "reconocidos profesionales" como Víctor Claramunt, Nuria Vicedo, Rafa Gallar y María Jesús Ortiz.

"Este certamen pone en valor el 'fashion film' como formato creativo situado entre el cine, el arte y la publicidad, donde la moda se convierte en lenguaje narrativo", ha comentado Rosario Puñales sobre estas jornadas, que se completan con dos 'masterclass' que profundizan en el diseño de vestuario como herramienta narrativa.

Así, el jueves 28 de mayo a las 18.00 horas, la diseñadora Darsy Mojica ofrecerá la sesión 'Personajes que hablan. Cómo el diseñador viste cada historia', centrada en la construcción de identidad a través del vestuario.

El viernes 29 de mayo, también a las 18.00 horas, será el turno de Cristina Rodríguez, quien impartirá la clase magistral 'Más allá del vestuario', compartiendo su experiencia en cine, televisión y espectáculos "tras una trayectoria de más de 70 largometrajes y múltiples nominaciones a los Premios Goya".

Como broche final, el sábado 30 de mayo, el Teatro Principal de Alicante acogerá la entrega del Premio Fashion Cinema a Cristina Rodríguez, para reconocer "su destacada aportación al diseño de vestuario y su influencia en la narrativa audiovisual".

"PLATAFORMA DE REFERENCIA"

Con esta cuarta edición, Fashion Cinema quiere reafirmar su "papel como plataforma de referencia en la intersección entre cine y moda, apostando por la creatividad, la formación y el diálogo entre disciplinas".

El Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo, cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante Film Office, el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), À Punt Radiotelevisió Valenciana, la Universidad de Alicante (UA) y otras empresas colaboradoras.