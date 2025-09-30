Faust sale de fiestas populares en Les Arts en "la asombrosa" mirada de Johannes Erath del mito de la juventud

La "impactante" coproducción internacional con la batuta de Lorenzo Viotti abre la nueva temporada del coliseo en su XX aniversario

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sabio pensador 'Faust' sale de fiestas populares para disfrutar de su eterna juventud en la "asombrosa" mirada de Johannes Erath de este clásico mito alemán con la que Les Arts arranca su nueva temporada de ópera coincidiendo con el XX aniversario de su inauguración.

Un montaje impactante, dirigido por la batuta del carismático Lorenzo Viotti, de 18 toneladas, con 150 piezas de vestuario y acróbatas que apela a la fantasía y a las insinuaciones para hacer "aún más elocuente" esta ópera de Charles Gounod basada en el mito creado por Goethe a principios del siglo XIX de la eterna juventud que tanto se ansía en estos tiempos.

Así, lo ha expuesto este martes Johannes Erath, acompañado del director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, para presentar esta coproducción con la que el Palau de les Arts Reina Sofía regresa al circuito operístico internacional y que se preestrena esta noche y se representará el 3, 5, 8, 11 y 15 de octubre.

"Es una gran coproducción que se estrena en València, de gran brillantez, un gran espectáculo que permite a cantantes, coro y orquesta lucirse y que está al nivel de lo que se espera para la inauguración de la temporada", ha destacado Iglesias Noriega.

El teatro de ópera valenciano lidera así esta coproducción junto a tres de los enclaves operísticos más importantes de Europa: La Scala de Milán, la Staatsoper Unter den Linden de Berlín y el Teatro Real de Madrid. El director suizo contará en su debut en el edificio de Calatrava con un sólido elenco vocal de bien conocidos en la casa, como Iván Ayón Rivas en el complejo y atormentado Faust, la imponente presencia escénica de Alex Esposito en la piel de Méphistophélès y la versátil soprano Ruth Iniesta que encarna a Marguerite

'Rien', nada. Es la primera y devastadora palabra de esta fantástica ópera que sintetiza el pasar de Fausto: "un sabio que ha pasado la vida intentando comprender la vida, pero que no ha llegado a vivirla y que ante la muerte siente miedo", desgrana Erath. Piensa entonces en suicidarse, pero invoca al diablo implorando su juventud y al aceptar a Méphistophélès como poder "acepta al mismo tiempo a Dios porque no hay nada sin su opuesto".

"Es lo que vivimos hoy, parece que todo el mundo tiene miedo de envejecer, incluso tenemos la impresión de no tener derecho a envejecer de una manera digna, un deseo de rejuvenecer a toda costa desde el narcisismo y sin pensar que cada cosa tiene su momento y hay buenas cosas en cada etapa", reflexiona.

EFECTO CENTRÍFUGO AL VACÍO

Pero Faust "consigue volverse joven y al hacerlo arrastra a cuantos le rodean a catástrofes sin la menor compasión", constata. "Causa una especie de efecto centrífugo que aleja a todos los que se pueden acercar a él, pero también él se aleja del centro que está vacío, ese 'nada' con el que comienza la ópera", señala.

El decorado, con las instalaciones, también quiere apelar a esa movimiento centrífico a través además del uso constante de marionetas ambientadas en las fiestas populares. "¿Quién no se acuerda de su juventud al ir a unas fiestas de pueblo?", indaga.

En la puesta en escena recurre a elementos "muy reconocibles" de otras versiones, pero, al igual que en la moda, mezcla elementos de cada siglo y los agita "en un cocktail para y llegar al público". "No se trata de actualizar por actualizar sino de hacerlo más elocuente", señala, y recalca: "Lo único que quiero es asombrar a la gente, hay que hacer cosas extraordinarias que saquen a la gente de su vida cotiana". Por ello, rehuye mostrar al público una idea de juventud, prefiere "evocar la fantasía dando pistas apelando a su propio bagaje".