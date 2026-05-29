La Fe incorpora una innovadora cirugía de escoliosis sin radiación para adolescentes

Imagen de una intervención - GVA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe DE València ha incorporado una nueva técnica para la cirugía de escoliosis adolescente que elimina "por completo" la necesidad de realizar un TAC antes de la intervención. El procedimiento combina resonancia magnética con un sistema de navegación quirúrgica 7D, lo que permite planificar y ejecutar la cirugía "con gran precisión" sin exponer al paciente a radiación.

La principal novedad del sistema reside en el uso de secuencias específicas de resonancia magnética capaces de ofrecer imágenes óseas con una definición comparable a la de la tomografía computarizada, pero sin irradiación, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta ventaja resulta "especialmente importante" en pacientes pediátricos y adolescentes, ya que son "más sensibles" a los efectos acumulativos de la radiación y suelen requerir múltiples pruebas de imagen durante su crecimiento y seguimiento clínico.

"En la práctica, esto permite planificar la cirugía con la misma precisión que antes se obtenía con tomografía, pero con una ventaja clave en pacientes pediátricos: evitar la irradiación", ha explicado la jefa clínica de la Unidad de Raquis de La Fe, Teresa Bas.

La resonancia magnética se complementa con un sistema de navegación quirúrgica 7D que utiliza cámaras ópticas 3D y luz visible para reconocer la superficie ósea del paciente, reconstruir su anatomía en segundos y alinearla con la planificación realizada previamente. El sistema analiza cada vértebra de forma independiente y mantiene la precisión incluso cuando se producen pequeños movimientos durante la cirugía, ha detallado.

En la práctica, actúa como un GPS dentro del quirófano que guía a los cirujanos durante la colocación de los implantes. Además, evita el uso de fluoroscopia y de TAC intraoperatorio, lo que reduce "todavía más" la exposición radiológica durante el procedimiento.

La combinación de resonancia magnética avanzada y navegación 7D permite anticipar trayectorias, mejorar la precisión a la hora de colocar los implantes y proteger estructuras críticas como la médula espinal y las raíces nerviosas.

"Actúa como unos 'ojos inteligentes' capaces de interpretar lo que el ojo humano no puede ver directamente", ha señalado la también especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en la misma unidad, Paloma Bas.

Según ha destacado la Generalitat, la incorporación de esta tecnología sitúa a La Fe entre los centros que aplican técnicas más avanzadas en cirugía de columna pediátrica y refuerza su apuesta por una asistencia más segura y menos invasiva.

"El sistema 7D para cirugía de columna no es solo una innovación tecnológica, sino que representa un cambio de paradigma en la forma de operar la columna, donde la velocidad, la precisión y la seguridad convergen en beneficio directo del paciente", ha concluido el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda.