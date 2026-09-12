La Fe, referente nacional en el tratamiento mínimamente invasivo de patologías respiratorias complejas

Archivo - Fachada del Hospital La Fe de Valencia, a 28 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha designado a la Unidad de Neumología Intervencionista y Endoscopia de Adultos del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud. Esta distinción oficial sitúa al centro valenciano como uno de los ocho centros de referencia en España capacitados para abordar patologías respiratorias de extrema complejidad mediante técnicas mínimamente invasivas.

La designación convierte a La Fe en uno de los pocos centros de España autorizados para procedimientos especializados como la reducción de volumen pulmonar por vía endoscópica en pacientes con enfisema (daño pulmonar crónico) o la desobstrucción de la vía aérea central mediante broncoscopia rígida, láser, crioterapia y colocación de prótesis traqueobronquiales, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, la acreditación se sustenta en la elevada actividad asistencial y en el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos por el Ministerio. Durante 2024, la unidad realizó 1.241 broncoscopias, 38 procedimientos de reducción de volumen pulmonar y 24 intervenciones de desobstrucción de la vía aérea central, cifras que superan los requisitos establecidos para obtener la distinción.

El responsable de la Unidad, Enrique Cases, ha destacado que este reconocimiento es el resultado de años de trabajo coordinado entre diferentes especialidades: "Esta acreditación refleja el esfuerzo conjunto de neumólogos, cirujanos torácicos, anestesiólogos, intensivistas, personal de enfermería y otros profesionales que trabajan de forma integrada para ofrecer la mejor atención posible a pacientes con patologías respiratorias muy complejas. El carácter multidisciplinar ha sido clave para alcanzar este objetivo".

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Además de la actividad asistencial, el Ministerio también ha valorado la participación de la unidad en proyectos de investigación vinculados a institutos acreditados por el Instituto de Salud Carlos III, así como la contribución científica de la unidad mediante publicaciones en revistas especializadas.

Entre sus líneas de trabajo destacan el estudio Omicosir, centrado en biomarcadores en cáncer de pulmón, y el ensayo internacional Convert II sobre tratamiento endoscópico del enfisema. La unidad mantiene asimismo una destacada producción científica en revistas especializadas de difusión internacional como Archivos de Bronconeumología, Cancers o Respiratory Research.

En el ámbito docente, el centro se ha convertido en un polo de atracción para la formación de especialistas. Solo entre 2024 y 2025, la unidad ha formado a residentes y médicos adjuntos procedentes de hospitales de Barcelona, Cádiz, Asturias y Vigo, así como a especialistas internacionales de Portugal, Perú y Colombia.

El gerente del departamento de salud València La Fe, José Luis Poveda, ha subrayado que la acreditación "garantiza el acceso de los pacientes a procedimientos altamente especializados con los máximos estándares de calidad y seguridad" y refuerza el papel del hospital como referente nacional en la atención a los casos respiratorios de mayor complejidad.

Con esta reciente acreditación, La Fe concentra 32 de los 35 CSUR acreditados en la Comunitat Valenciana, es decir, el 91,4% de la capacidad de alta especialización reconocida en nuestra autonomía.

Esta cifra sitúa al Hospital La Fe como el principal referente sanitario de la Comunitat y el quinto hospital de España por número de CSUR, solo por detrás del Vall d'Hebron, La Paz, Sant Joan de Déu y Virgen del Rocío.