La federación vecinal rechaza el soterramiento "parcial" de Serrería porque "no repara los daños" a La Punta

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha mostrado su desacuerdo con el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de València para las vías de Serrería, ya que "implicaría escoger la opción parcial de soterramiento de las vías de Serrería excluyendo la reunificación de La Punta".

La presidenta de la FAAVV, María José Broseta, considera que "el soterramiento parcial no repara ninguno de los daños causados en La Punta, sacrificando de nuevo a toda esta zona y manteniendo la situación de brecha en la ciudad".

La federación ha expuesto, en un comunicado, que el proyecto soterraría el pasaje ferroviario desde la ubicación actual del túnel hasta un punto entre el nuevo cauce del Turia y la autopista CV-500 en dirección a El Saler, en el entorno de Moreras a la entrada de Nazaret.

La FAAVV considera que impide reunificar La Punta. En palabras de Broseta, "el camino de La Punta al mar arranca desde la calle Jesús Morante i Borràs y lo cortan las vías del tren; una pasarela de hierro casi impracticable 'salva' las vías y continúa al otro lado en dirección a las casas de los realojos de la ZAL".

Broseta ha insistido en que "esta es una cuestión que afecta al conjunto de la ciudad y que es decisiva para llevar a cabo una verdadera vertebración del territorio; no se puede optar por tanto por una solución intermedia que no aborda el problema y que no atiende a una reivindicación vecinal histórica que se arrastra ya desde hace cuarenta años", ha dicho la portavoz del movimiento vecinal organizado.