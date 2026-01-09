Feijóo declara este viernes por videoconferencia en la causa de la dana por sus WhatsApp con Mazón

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en imagen de archivo - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, declara este viernes por videoconferencia como testigo en la causa de la dana que instruye una jueza de Catarroja (Valencia). El 'popular' deberá explicar los mensajes que se mandó con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la riada, catástrofe que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia.

La magistrada citó a Feijóo para este viernes, en calidad de testigo, tras pedirlo la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La jueza justificó su decisión en que Feijóo podría "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo "haber hecho" el 29O "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

Tras su citación, el líder 'popular' reclamó comparecer por videoconferencia sin necesidad de desplazarse hasta Catarroja, algo a lo que accedió la magistrada, puesto que la ley contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial.

Por tanto, la declaración se llevará a cabo este viernes, 9 de enero, a las 9.30 horas, en su despacho oficial en el Congreso, vía webex, a través del correo electrónico facilitado por el testigo.

Justo un día antes de su declaración, la letrada de la Administración de Justicia ha firmado una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que deja constancia de la declaración que hizo Núñez Feijóo en una rueda de prensa en el Cecopi, el 31 de octubre de 2024, recogida en un video de la Corporación de Radio y Televisión Española alojado en el canal de Youtube RTVE Noticias.

Entre los minutos 1:46 y 2:31 de la grabación, Núñez Feijóo afirmó: "En este momento, la primera palabra tiene que ser de pésame; de pésame a las víctimas y también de realismo, y es que el president de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes de acuerdo con la información contrastada y facilitándola a todos ustedes en las próximas horas y en los próximos días".

LOS MENSAJES

El primer mensaje entre Feijóo y Mazón el día de la riada, el 29 de octubre de 2024, se produjo a las 19.59 horas, tras conocer el líder nacional por los medios "el agravamiento de la situación en Valencia". En ese primer mensaje, Feijóo escribió: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

A las 20.26 horas mandó otro mensaje: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio". A las 21.29 horas escribió: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22.30h. Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo, Amigos".

En otro WhatsApp a las 21.45 horas respondió con un "Bien". Y a esa misma hora, hay otro mensaje cuyo contenido es la incorporación de un 'contacto' en el que aparece la foto encuadrada en un círculo y la expresión 'Pallete (J. María) Telefónica' y, a nivel inferior, la palabra mensaje.

A las 23.21 horas Feijóo escribió: "Dice. El Gobierno q os ha llamado... espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente". A las 23.23 horas preguntó a Mazón: "A q hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?". En otro mensaje a la misma hora preguntó: "Cuando se cree que acaba la dana?".

Un par de minutos después añadió Feijóo: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana. Estoy a la orden". A las 23.27 horas escribió: "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

LAS RESPUESTAS DE MAZÓN

A las 20.08 horas llegó la primera respuesta de Mazón. "Gracias Presi", respondió. "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20.15 horas, le mandó otro mensaje: "Noche larga por delante".

A las 21.45 horas, Mazón le agradeció a Feijóo sus palabras y le informó: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

En otro mensaje posterior, a las 23.21 horas, el expresidente valenciano señaló a Feijóo que el Gobierno "más o menos sí" está a disposición, aunque aseguraba que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada". "Bah", añadió sobre el comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mazón también le informó, a las 23.23 horas, que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

A esa misma hora, Mazón abundaba en la gravedad de la situación. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", subrayaba, para después afirmarle a Feijóo que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 23.25 horas, en otro mensaje a Feijóo, Mazón le avanzó que "ya están apareciendo muertos en Utiel" pero no lo habían hecho público y que "van a aparecer más". "Un puto desastre va a ser esto presi", le comentaba. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23.29 horas.