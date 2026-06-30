Feijóo participará el viernes en Castelló en el II Foro de diputaciones impulsado por el PP

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. ARCHIVO. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ/VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará el próximo viernes en el II Foro de diputaciones, cabildos, consells y juntas generales que ha organizado el partido y que se celebrará los días 2 y 3 en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana.

De esta forma, el líder de los 'populares' regresa a la Comunitat Valenciana, donde ya estuvo el pasado 20 de junio, en esa ocasión en el marco de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada en Sueca.

Sobre esta nueva visita de Alberto Núñez Feijóo, ha hablado este martes la alcaldesa de València y líder del PP de la ciudad, Mª José Catalá, a la que los periodistas le han preguntado por si sería el momento adecuado para que el presidente nacional confirme si Juanfran Pérez Llorca será el candidato a presidir la Generalitat.

Al respecto, la primera edil se ha mostrado "convencida" de que hasta el próximo 18 de julio --día en el que los candidatos de las capitales de provincia celebrarán un acto en Santiago de Compostela-- "las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad".

"Con toda la tranquilidad y con toda la calma del mundo, siguiendo el cronograma que fija nuestro partido nacional. Estamos totalmente en plazo y en tiempo. Yo creo que durante estas próximas semanas se van a despejar todas esas candidaturas para que empecemos a trabajar en ese tiempo con absoluta normalidad", ha abundado Catalá en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de València.