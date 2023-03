Feijóo visita las Fallas de València con la "ilusión" de volver a las de 2024 "como presidente del Gobierno"

"Tenemos todas las expectativas de gobernar la Comunitat Valenciana" para "dar paso a un gobierno estable", dice el líder popular

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, durante la visita que ha realizado a València con motivo de las Fallas, que acude a estas fiestas con la "ilusión" de volver a las de 2024 "como presidente del Gobierno". Asimismo, ha confiado en que los 'populares' lleguen al ejecutivo de la Comunitat Valenciana para "dar paso a un gobierno estable" y ha afirmado que tienen "todas las expectativas" de lograrlo.

Feijóo, que se encuentra en la capital valenciana con motivo de las Fallas, ha realizado estas declaraciones tras visitar la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal junto al presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y la presidenta de la formación en València y candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

"Para mí es un honor volver a València y además en Fallas", ha afirmado el responsable 'popular', que ha recordado que el año pasado estuvo ya en la ciudad coincidiendo con estas celebraciones viendo una 'mascletà'. Ha explicado que entonces no se pudo quedar para disfrutar más de las fiestas y ha valorado tener en esta ocasión más tiempo para hacerlo, desde ayer que llegó y hasta las 20.00 horas de esta jornada, ha preciado.

Alberto Núñez Feijóo ha agradecido poder disfrutar del "espectáculo" que suponen las Fallas y todo lo que las rodea y ha aconsejado "a todos los ciudadanos" a que asistan a estas fiestas "si pueden" porque "no se van a olvidar".

"Quiero felicitar a todos los falleros, a todos los artistas y a todo el pueblo de València", ha resaltado, a la vez que ha dicho que "una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivir" las celebraciones falleras. En este sentido, ha considerado que el valenciano es "un pueblo que merece la pena poner en valor", con unas "tradiciones que no se conocen en ningún otro lugar del mundo".

El presidente del PP ha explicado que "hace un año" cuando estuvo en las Fallas empezó en València, en esa 'mascletà' que presenció, su "campaña para ser candidato" a la presidencia del PP, un proceso que "finalizó el 2 de abril con el congreso del PP en Sevilla".

"Y ahora vuelvo, un año después, con la ilusión puesta en que estas Fallas sean las últimas como candidato a la Presidencia del Gobierno" porque "espero, si los españoles quieren, si los valencianos quieren, si la Comunitat Valenciana y el conjunto de los ciudadanos de España quieren, que el próximo año venga como presidente del Gobierno", ha subrayado.

Así, ha mostrado su compromiso de regresar a Fallas el próximo año "en el caso de obtener la confianza de los españoles". "Me comprometo como presidente del Gobierno a venir en marzo del año 2024 y a disfrutar, por lo menos durante algún tiempo, de lo que estoy disfrutando ahora, de un espectáculo de color, de sonido y de alegría", ha expuesto el responsable 'popular'.

Núñez Feijóo ha manifestado que durante su estancia en València únicamente ha visto "alegría" y "optimismo". "A pesar de las dificultades que estamos viviendo, he visto un pueblo ilusionado por el cambio", ha agregado respecto a los resultados que el PP aspira a lograr en los próximos comicios.

"Todas las personas que me he encontrado por la calle, que no han sido pocas desde ayer y las que me he encontrado esta mañana, me dicen que quieren cambiar, que desean y aspiran a que haya un cambio en España", ha comentado el presidente del PP, que ha señalado que está "a disposición de los españoles".

Alberto Núñez Feijóo ha considerado que ese "cambio" es "posible", al tiempo que ha asegurado que hay hartazgo". "En mi opinión y en la de la mayoría de los ciudadanos que me he encontrado, la respuesta es que sí. Hay una alternativa. Por lo tanto, vamos a ver lo que dicen los españoles primero en mayo, en València con María José Catalá y con el candidato a la Presidencia --de la Generalitat--, Carlos Mazón, y después a finales de año", ha planteado.

"CONCORDIA" Y "SOLIDARIDAD"

"Vamos a ver si votamos para que las cosas vayan mejor y vamos ver, insisto, si España puede volver a reiniciar un camino de concordia y de solidaridad entre todos los pueblos que la conformamos", ha añadido el líder 'popular', que ha apostado por "un camino de optimismo". "En este momento no solo necesitamos tener optimismo durante las Fallas sino tener optimismo y confianza en nosotros mismos para los próximos años", ha apuntado.

Tras ello, preguntado por una encuesta interna del PP que indica que se aspira a conseguir los resultados electorales de 2011, Feijóo ha manifestado que los 'populares' tienen "todas las expectativas de gobernar la Comunitat Valenciana".

"Las tenemos porque creo que es bueno", ha añadido. A su vez, ha aludido a la coalición que forma el actual ejecutivo de la Generalitat valenciana --formado por PSPV, Compromís y Unides Podem--, ha afirmado que "está en colisión" y ha abogado por que "dé paso a un gobierno estable, a un gobierno con un programa electoral y a un gobierno donde los problemas, las tensiones, las corrupciones que hemos visto durante estos últimos años no se vuelvan a producir".

"CONOCE LA GESTIÓN PÚBLICA"

Alberto Núñez Feijóo ha mencionado a continuación a Carlos Mazón y ha expuesto que es "una persona que conoce la gestión pública". Ha resaltado que es presidente de la Diputación de Alicante, "que ha estado en política, que se ha ido de la política, que ha vuelto a la político y que conoce, por tanto, también la gestión y las dificultades de los trabajadores y de las empresas".

"Nuestras encuestas nos dicen que sí, que probablemente haya un cambio", ha declarado aunque ha matizado que "las mayorías no se confirman hasta el recuento electoral". "Por tanto, hasta el 28 de mayo a las 20.00 horas vamos a trabajar para que haya un cambio", el "que la Comunitat Valenciana está esperando" para no "seguir con más de lo mismo". "Creo que más de lo mismo en este momento para la Comunitat Valenciana no es lo mejor", ha concluido.