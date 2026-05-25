Felipe González defiende en un encuentro con AVE que quien insulta a los empresarios "está en la imbecilidad"

El expresidente del Gobierno, Felipe González (i), y el presidente de AVE, Vicente Boluda, durante el encuentro empresarial y coloquio informativo celebrado en las instalaciones del Hotel SH Valencia Palace, a 25 de mayo de 2026, en Valencia (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Gobierno Felipe González ha afirmado este lunes en València que quienes insultan a los empresarios están "en la imbecilidad" y son una parte de la sociedad "cada vez menos significativa".

"No tienen arreglo, eso tratamiento psiquiátrico", ha comentado, preguntado por este tipo de insultos, durante un diálogo en el marco de una reunión de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), moderado por el director de esta, Diego Lorente. En el acto ha participado también el presidente de AVE, Vicente Boluda, y han asistido empresarios valencianos como el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Felipe González ha señalado que él llegó al Gobierno "pensando que iba a crear un millón de puestos de trabajo" y, al final de la legislatura, comprendió que "el empleo lo crean los empleadores" y no se le ocurrió "decir más tonterías". "Entonces se crearon dos millones de puestos de trabajo, no por eso, sino porque las políticas terminaron conduciendo a eso", ha añadido.

En su opinión, "hay gente que es muy obtusa", pero ha ironizado con que "cada día arrollan más" y tienen votos que van a ser "supermayoritarios". "Van de victoria en victoria hasta el fracaso total", ha comentado.

El expresidente ha afirmado que, "si uno estudia de verdad el estado de opinión" de la población española, los empresarios "tienen mucha mejor valoración que cualquier otro segmento social, desde luego que los políticos". Ha destacado así cómo no solo generan riqueza sino que además llevan a cabo "acciones sociales, humanitarias", que "luego también critican". "Es una cosa que no se puede creer", ha manifestado, pero ha remarcado que esta parte de la población "no es significativa".

El exmandatario ha apuntado que el empresariado tiene "muchas tareas y muy importantes", y ha señalado que debe "preocuparse por la productividad digna" y por la competitividad. Así, ha reclamado que "hay que hacer algo" con el absentismo laboral y ha lamentado que se necesiten "18.000 papeles para que una persona venga a trabajar todos los días".

Asimismo, ha destacado que el PIB de España ha crecido "de manera notable", aunque no por habitante, y ha celebrado que crezca la inversión, lo cual ha agradecido a los empresarios. "Los catastrofistas dicen que este mundo se va al diablo y ganan fama, los que invierten están ganando dinero como nunca", ha bromeado.

Durante su intervención en el acto empresarial, Felipe González se ha referido a cuestiones de actualidad económica como la inestabilidad causada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque "puede subir la bolsa o bajar de acuerdo a lo que se le ocurre hacer en X".

"EUROPA SE INTENTA PONER DE PIE"

El expresidente ha advertido que quienes "menos han perdido" en las tensiones geopolíticas y el conflicto de Oriente Medio son China y Rusia, mientras Europa "se está intentando poner de pie y hacerse cargo de sí misma". Ha incidido en que su mayor potencia, Alemania, "es absolutamente insignificante frente a Estados Unidos o China".

"Tratamos de regular lo que no hacemos y hacen otros, que se saltan la regulación porque es una tontería", ha comentado Felipe González, quien también ha cuestionado que las instituciones europeas "intenten regular la IA". "Primero hagan grandes empresas tecnológicas", ha apostillado.

González se ha mostrado de acuerdo en incrementar el gasto de España en defensa, aunque ha criticado que no se aprueben Presupuestos Generales para saber de dónde se restan estos fondos. "EUU no se quiere hacer cargo de Europa salvo para comprarle armas. Europa tiene que hacer su propia industria de defensa, pero no cada uno de sus países. La industria de defensa tiene que estar fortaleciéndose e integrándose", ha defendido.

Finalmente, preguntado por si cree que debería alargarse la vida de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), el expresidente ha subrayado que él, cuando gobernaba, no debió parar su construcción porque es "la energía más limpia que existe. "Yo me equivoqué", ha reconocido, y ha asegurado que ahora "no cerraría una sola central a la que pudiera alargar la vida".

"CREER EN LOS EMPRESARIOS"

Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha reclamado al "mundo político" que "crea en los empresarios y la sociedad de la que formamos parte". "Creer en nosotros es respetar a nuestras instituciones y el Estado de Derecho, debemos seguir ampliando la separación de poderes", ha defendido.

Boluda ha añadido que creer en los empresarios es "no utilizar la fiscalidad como una herramienta confiscatoria y confiar en la capacidad de empresarios y ciudadanos para tomar sus propias decisiones de inversión".

"Creer en nosotros es también apostar fuerte por el modelo educativo que genere espíritu crítico, premie el esfuerzo y prepare a nuestros jóvenes para el mundo real en el que van a vivir", ha remarcado.

El representante empresarial ha subrayado también que creer en los empresarios es "abandonar la confrontación permanente y trabajar por llegar a acuerdos en áreas tan relevantes como el absentismo laboral, la conectividad de nuestro modelo económico, la vivienda, la financiación autonómica, el agua o la energía, porque si se pactan las cosas se está pensando en el largo plazo y en el bien de la Comunitat Valenciana y de España", ha zanjado.