Femeval reclama "que se piense más en las próximas generaciones y menos en las próximas elecciones"

XXIV Premios FEMEVAL - FEMEVAL

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Francisco Alonso, ha reivindicado este miércoles, durante la gala de los premios que otorga la federación, que "se piense más en las próximas generaciones y menos en las próximas elecciones".

"Necesitamos más proyectos de largo plazo, con el foco puesto en el bienestar social y menos titulares de corto recorrido", ha defendido Alonso durante la gala de los XXIV Premios Femeval, presidida por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

En este evento se ha reconocido a seis empresas referentes de la industria, comercio y servicios del metal y a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) como aliada estratégica, según ha explicado Femeval en un comunicado.

En su discurso, Alonso ha situado a las entidades galardonadas como ejemplo de un sector que progresa incluso cuando el contexto invita a la prudencia. "Emprender, en los tiempos que vivimos, es un acto de valentía. Y mantener una empresa abierta cada mañana, también", ha asegurado.

Para el presidente de Femeval, esa valentía empresarial contrasta con unos dirigentes a los que pide menos crispación y más visión de futuro. "Mientras otros discuten, prometen y buscan culpables, el metal trabaja, avanza y encuentra soluciones. Ese es, sin duda, el mejor ejemplo que podemos ofrecer a la sociedad. Y ojalá calara con mayor frecuencia en el debate político".

De ahí su ruego de que, "gobierne quien gobierne tras el 29N, se garantice estabilidad y haya voluntad de entendimiento porque la sociedad no puede asumir otra legislatura más de bloqueos".

"PENSAR MÁS EN ACOMPAÑARNOS QUE EN CONTROLARNOS"

En esa misma línea, ha reclamado que se reconozca el valor de las empresas como generadoras de empleo y bienestar. "No queremos privilegios, sino que se piense más en acompañarnos que en controlarnos".

Para ello solicita agilidad, seguridad jurídica, un marco fiscal y normativo sensato, así como reducir la carga burocrática que también destruye puestos de trabajo.

"NO BASTA CON RECONSTRUIR"

Francisco Alonso ha recordado que, "a quince días de cumplirse dos años de la dana, las heridas siguen abiertas" y sería "imprudente esperar a la siguiente emergencia para preparar la respuesta".

"No basta con reconstruir. Tenemos la obligación de prevenir y adaptarnos a un clima que ya ha cambiado. Y para ello hacen falta presupuestos públicos que contemplen esta nueva realidad y un modelo de colaboración público-privada que incorpore al ámbito social".

RECLAMA MEDIDAS A LA ALTURA DEL SECTOR

En un repaso a las necesidades del sector, el presidente de Femeval ha reclamado "un marco de competencia justo que proteja la capacidad productiva, fortalezca la cadena de valor local de la industria del metal y apueste por el 'Made in Spain'". Todo para que la Comunitat Valenciana lidere las oportunidades que se abren en electrificación, digitalización, IA, semiconductores y el sector defensa.

Femeval también ha subrayado que el comercio de proximidad del metal, como las ferreterías, joyerías, ortopedias, recambistas o tiendas de electrodomésticos, "lleva demasiado tiempo siendo el gran olvidado". Por ello ha pedido que sea una de las prioridades estratégicas de la Administración autonómica mediante el impulso de instrumentos como los Planes Renove, los bonos comercio y un mayor apoyo a la digitalización.

La federación ha reivindicado también la aportación de las empresas instaladoras y mantenedoras y ha advertido de amenazas como el intrusismo, competencia desleal y falta de personal cualificado.

LA FALTA DE PROFESIONALES PASA FACTURA

Alonso ha reclamado prestigiar los oficios, conectar la Formación Profesional con las empresas, incorporar nuevas generaciones y actualizar las competencias de quienes ya trabajan son prioridades urgentes.

También ha apuntado que el absentismo debe abordarse desde la prevención, anticipación y corresponsabilidad. Al respecto, se ha apelado a las organizaciones sindicales a abordar esta preocupación en las mesas de diálogo social y ha reclamado una mejor coordinación entre empresas, mutuas, sistema sanitario y administraciones.

ENTIDADES GALARDONADAS EN LOS XXIV PREMIOS FEMEVAL

En el acto celebrado en Base One (Edifico Sesame) y ante un aforo de más de 240 asistentes, Femeval ha otorgado el premio a la Colaboración Estratégica a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Instalaciones Morant ha recibido el premio a la Pequeña Empresa Excelente. Fundada en 1968 por Ramón Morant, esta empresa familiar está especializada en instalaciones industriales de aire comprimido, gestión de fluidos y aspiración de humos y polvo. Su fundador continúa en activo a los 88 años, como ejemplo de transmisión del oficio entre generaciones.

El galardón a la Transformación Digital ha sido para MET Tecno 2000, dedicada al mecanizado y transformación de componentes metálicos, con más de 25 años de trayectoria e importante presencia en el sector de la automoción. Destaca su evolución hacia un modelo de Industria 4.0, mediante la incorporación progresiva de automatización, conectividad, análisis de datos e IA en sus procesos.

Infortisa ha obtenido el reconocimiento a la Sostenibilidad. La distribuidora mayorista de tecnología y soluciones informáticas integra la sostenibilidad en su gestión mediante eficiencia energética, reutilización de embalajes y gestión responsable de residuos. Entre 2021 y 2025 redujo un 42% sus emisiones de CO2, un 50% el consumo de papel y un 81% el de plástico.

El premio a la Innovación ha distinguido a MAF Roda Agrobotic, multinacional de ingeniería líder en soluciones tecnológicas para la industria de frutas y hortalizas frescas. Con más de 100 años de experiencia en el sector y una firme inversión en investigación, desarrollo e innovación, la compañía diseña y suministra sistemas integrales que automatizan y optimizan cada etapa del proceso postcosecha. El grupo dispone de tres centros de I+D, uno en Alzira, y acumula 65 patentes.

Lemar Leben Group ha recibido el galardón al Talento. Con más de 60 años de trayectoria en el mecanizado industrial de precisión ha sistematizado un modelo de gestión del talento a través de su programa Talentum Lemar con el que ha reforzado la formación, desarrollo profesional y bienestar de su equipo de 90 personas. Cuenta con una escuela técnica propia, salarios por encima del convenio y herramientas digitales que dan mayor autonomía a su plantilla.

El Premio Femeval a la Excelencia Empresarial ha sido para Auto-recambios Vilber. Fundada en 1963, distribuye recambios y accesorios de automóvil. Cuenta con una plantilla aproximada de 300 personas, más de 12.000 metros cuadrados de instalaciones logísticas con central en Valencia y una red de 28 sucursales en la Comunitat Valenciana. La segunda generación de la familia Belenguer ha sabido combinar los valores fundacionales de una empresa familiar con una estrategia de modernización, innovación y expansión, hasta duplicar el volumen de negocio en la última década