El fenómeno internacional Mind Enterprises llega el 28 de noviembre a la sala Auditorio Roig Arena

Mind Enterprises - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El universo sonoro, visual y emocional de Mind Enterprises aterrizará por primera vez en la sala Auditorio Roig Arena el 28 de noviembre. El dúo italiano, compuesto por el productor turinés Andrea Tirone y Roberto Conigliaro, constituye "una de las propuestas más virales de la electrónica europea actual".

Su mezcla de Italo Disco, estética retrofuturista y cultura mediterránea ha conquistado al público internacional hasta convertirse en un auténtico fenómeno global. El ascenso del proyecto ha sido meteórico.

Tras publicar música en el sello Because Music y colaborar con Kungs en el hit internacional 'Never Going Home', que samplea su canción 'Idol' y acumula más de 500 millones de reproducciones, Mind Enterprises se convirtió en un fenómeno global. Su crecimiento ha culminado este año en su esperado debut en Coachella, uno de los festivales más populares del planeta.

Las entradas para el show de Mind Enterprises salen a la venta el jueves, 21 de mayo, a las 11 horas, en la web de Roig Arena, ha informado la organización en un comunicado.