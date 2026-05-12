La Feria del Libro de Alicante reúne en 2026 a más de 15.000 personas y 200 autores durante cinco días

Feria del Libro de Alicante 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La 56 edición de la Feria del Libro de Alicante, celebrada en este 2026, ha reunido a más de 15.000 personas durante los cincos días que ha permanecido en la plaza Séneca, del miércoles al domingo, por la que han pasado 200 autores y en la que se han celebrado 26 presentaciones oficiales de obras literarias.

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, ha señalado que la Feria del Libro ha cumplido su "objetivo", que era "celebrar la literatura de una manera amena y con autores de primer nivel", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, ha asegurado que los alicantinos han disfrutado con "los escritores" y con el "ambiente tan especial que se crea", así como de "las actividades paralelas para toda la familia" y de "la exposición de Hugo Pratt". "El público ha respondido y nuestro compromiso es seguir mejorando en las próximas ediciones", ha añadido.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el público ha llenado las presentaciones de las obras de "destacados" autores en el interior de Espacio Séneca, como las de Lorenzo Silva, Marta Robles, Luz Gabás, Manuel Vilas o Helena Resano, entre otros.

Asimismo, en esta edición han participado 28 casetas, dos más que en la anterior. Se trata de librerías, editoriales e instituciones a las que este año se ha sumado la Fundación ONCE.

El consistorio ha incidido en que, según han trasladado los participantes, a nivel general las ventas han mejorado con respecto al año pasado, si bien durante la tarde del jueves y la mañana del sábado las tormentas impidieron superar los resultados de la pasada edición.

En cuanto al público infantil, se registraron 540 asistentes, de los que 453 participaron en cuentacuentos y talleres, mientras que 87 corresponden a visitas escolares. Esta última cifra se vio afectada por la cancelación de algunos centros debido a las condiciones meteorológicas, según explican desde la empresa adjudicataria.