Feria Valencia presenta VDA Spain, una nueva cita anual de la industria auxiliar de defensa, seguridad y aeroespacial

Presentación de VDA - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia ha presentado este lunes VDA Spain - Valencia Defence & Aerospace, una nueva feria profesional, de carácter internacional y periodicidad anual, pensada para conectar a la industria auxiliar y a las cadenas de suministro con las oportunidades de los sectores de defensa, seguridad y aeroespacial.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana y presidenta de Feria Valencia, Marian Cano, ha destacado el valor estratégico de VDA Spain para el tejido industrial valenciano en un momento en que la seguridad y la defensa se entienden cada vez más como cuestión de industria, innovación y competitividad.

"La frontera entre innovación y defensa es hoy mucho más difusa de lo que era hace apenas una década, y en ese contexto debemos entender VDA Spain 2027: no como una feria más, ni como un acontecimiento aislado, sino como una plataforma de conexión entre empresas, inversores, centros tecnológicos, administraciones y ecosistemas de innovación que comparten una misma visión de futuro", ha resaltado.

Por su parte, el International Event Manager y director de VDA Spain, Andrés Gil, ha explicado que VDA Spain nace con vocación internacional y con la voluntad de convertirse en una cita anual de referencia, que pueda crecer edición tras edición junto al sector.

El director ha situado la propuesta en el contexto europeo, donde crece la atención sobre las capacidades industriales, tecnológicas y de suministro en defensa y seguridad. Detrás de cada gran sistema --aeronaves, buques, vehículos o equipos complejos-- existe, ha recordado, una amplia red de proveedores: materiales, electrónica, software, ingeniería, mantenimiento, embalaje técnico y logística.

VDA Spain quiere acercar a esas empresas a fabricantes, integradores y responsables de compras. Gil ha apuntado que la industria española de Defensa y Seguridad aumentó su facturación un 16,2% en 2025, alcanzando los 10.877 millones de euros, y ha subrayado el papel que pueden desempeñar las pymes y los proveedores especializados dentro de esa cadena.

CAPACIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La presentación ha puesto el foco en la diversidad industrial de la Comunitat Valenciana: metalmecánica, automoción, cerámica, plásticos, textil, electrónica, maquinaria, fabricación avanzada, logística y servicios tecnológicos. Muchas de estas empresas, ha indicado Gil, cuentan con capacidades de ingeniería, automatización, materiales y control de calidad que podrían tener encaje en aplicaciones de doble uso, siempre que cumplan los requisitos de cada mercado.

Entre las áreas con potencial identificadas como punto de partida figuran la visión artificial, los textiles técnicos y la protección balística, los plásticos especializados, la sensórica y la electrónica, la ciberseguridad, los sistemas aéreos no tripulados, la tecnología aeroespacial y satelital, la seguridad física y los blindajes, la logística portuaria, el embalaje técnico y los componentes mecánicos de precisión.

TURQUÍA, PAÍS INVITADO

La primera edición contará con Turquía como país invitado, en colaboración con IDA Türkiye, uno de los principales clústeres industriales turcos del sector.

Su presencia permitirá traer a València una representación de empresas, pymes industriales, grandes contratistas e instituciones, y favorecer los encuentros empresariales, la cooperación tecnológica y la integración en cadenas internacionales de suministro.

EXPOSITORES, B2B Y CONFERENCIAS

El planteamiento de VDA Spain se articula en torno a cuatro pilares: un espacio expositivo para mostrar soluciones; encuentros entre proveedores, fabricantes e integradores; reuniones bilaterales B2B para facilitar contactos comerciales relevantes; y conferencias y actividades prácticas para entender el mercado y sus requisitos.

El proyecto está dirigido a fabricantes de la industria de defensa, empresas aeroespaciales, fabricantes de equipos de fortificación y de vehículos terrestres blindados, proveedores de equipos NBQR, empresas de logística, de comunicaciones y de ciberseguridad y datos, así como a la industria auxiliar y su cadena de suministro. Contará con la participación de asociaciones, clústeres, centros tecnológicos, universidades e instituciones.

Andrés Gil ha cerrado su intervención con una invitación a asociaciones, clústeres, empresas, instituciones y centros tecnológicos a participar en el diseño de la feria.