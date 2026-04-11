Fernandocosta celebra una década de trayectoria en la sala Auditorio Roig Arena

Fernandocosta celebra una década de trayectoria en la sala Auditorio Roig Arena.
Fernandocosta celebra una década de trayectoria en la sala Auditorio Roig Arena. - AUDITORIO ROIG ARENA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 11 abril 2026 13:36
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   VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El rapero ibicenco Fernandocosta celebró ayer por la noche en la sala Auditorio Roig Arena sus diez años de trayectoria profesional con un concierto que reunió a unas 1.800 personas, entregadas desde el primer verso.

   Considerado "una de las figuras más influyentes" del rap español contemporáneo, el artista ofrecó un espectáculo "intenso y honesto" en el que el público coreó de principio a fin los 25 temas que dieron forma a la velada, según ha apuntado la organización en un comunicado.

   El concierto arrancó con uno de sus lanzamientos más recientes, 'Milipili', que ha marcado un arranque enérgico antes de viajar a sus orígenes con 'Narcolepsia', y conectar enseguida con los seguidores más fieles.

   El ambiente terminó de encenderse con 'Te conocí bailando', un tema popular grabado junto a Lia Kali, que despertó una de las primeras grandes ovaciones de la noche. La mezcla de "sensibilidad y crudeza" del artista brilló especialmente en 'Shorty', uno de sus temas más reconocidos, que ha dado paso a 'Amor de Barrio', pieza central de su proyecto doble 'Amor y Dolor de Barrio'.

   En ella, Fernandocosta profundiza en sus vivencias personales y en la dualidad emocional que ha marcado gran parte de su carrera musical. A lo largo de las casi dos horas de directo, el rapero demostró que no necesita "grandes artificios" para sostener un show de alto voltaje: bastan su presencia escénica y la complicidad que ha construido con su público durante la última década.

   Entre canción y canción, el artista se ha mostrado cercano y dedicó palabras de agradecimiento a sus seguidores por el "apoyo recibido a lo largo de estos años". La respuesta ha sido inmediata, ya que cada mensaje se traducía en un "estallido de entusiasmo" que elevó la conexión entre artista y audiencia.

   En el tramo final del concierto, la combinación de 'Mamahuevo' y 'Malamanera' desató un coro unánime en toda la sala. La gran sorpresa de la noche se produjo cuando Fernando Costa invitó a Grecas a subir al escenario para interpretar 'Grecofernanda', lo que desencadenó una "emoción colectiva" que se mantuvo hasta los últimos temas de la noche, 'Hasta Cuando' y 'Te avisé'.

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