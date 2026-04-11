Fernandocosta celebra una década de trayectoria en la sala Auditorio Roig Arena. - AUDITORIO ROIG ARENA

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rapero ibicenco Fernandocosta celebró ayer por la noche en la sala Auditorio Roig Arena sus diez años de trayectoria profesional con un concierto que reunió a unas 1.800 personas, entregadas desde el primer verso.

Considerado "una de las figuras más influyentes" del rap español contemporáneo, el artista ofrecó un espectáculo "intenso y honesto" en el que el público coreó de principio a fin los 25 temas que dieron forma a la velada, según ha apuntado la organización en un comunicado.

El concierto arrancó con uno de sus lanzamientos más recientes, 'Milipili', que ha marcado un arranque enérgico antes de viajar a sus orígenes con 'Narcolepsia', y conectar enseguida con los seguidores más fieles.

El ambiente terminó de encenderse con 'Te conocí bailando', un tema popular grabado junto a Lia Kali, que despertó una de las primeras grandes ovaciones de la noche. La mezcla de "sensibilidad y crudeza" del artista brilló especialmente en 'Shorty', uno de sus temas más reconocidos, que ha dado paso a 'Amor de Barrio', pieza central de su proyecto doble 'Amor y Dolor de Barrio'.

En ella, Fernandocosta profundiza en sus vivencias personales y en la dualidad emocional que ha marcado gran parte de su carrera musical. A lo largo de las casi dos horas de directo, el rapero demostró que no necesita "grandes artificios" para sostener un show de alto voltaje: bastan su presencia escénica y la complicidad que ha construido con su público durante la última década.

Entre canción y canción, el artista se ha mostrado cercano y dedicó palabras de agradecimiento a sus seguidores por el "apoyo recibido a lo largo de estos años". La respuesta ha sido inmediata, ya que cada mensaje se traducía en un "estallido de entusiasmo" que elevó la conexión entre artista y audiencia.

En el tramo final del concierto, la combinación de 'Mamahuevo' y 'Malamanera' desató un coro unánime en toda la sala. La gran sorpresa de la noche se produjo cuando Fernando Costa invitó a Grecas a subir al escenario para interpretar 'Grecofernanda', lo que desencadenó una "emoción colectiva" que se mantuvo hasta los últimos temas de la noche, 'Hasta Cuando' y 'Te avisé'.