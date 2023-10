El Festardor despide su edición "más intensa" y busca nueva ubicación para 2024 en Sagunt

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festardor ha despedido su edición "más extensa e intensa", tras recibir a alrededor de 50.000 personas del 11 al 15 de octubre en Puerto de Sagunto (Valencia), y ya ha puesto en marcha la búsqueda de una ubicación definitiva junto al Ayuntamiento de Sagunt.

"A pesar de que no hemos podido montar todo nuestro espectáculo, ha sido suficiente para ver la luz en vuestros rostros, así que muchas gracias a todos por vuestra alegría y entusiasmo, la mejor recompensa a esta enloquecida carrera de obstáculos en la que se ha convertido esta edición. Pero no podemos volver a hacer el festival con las manos atadas, en un recinto donde cada vez hay más limitaciones y caminos prohibidos. ¡Esto no es una despedida! Sino al contrario. Estamos buscando desde ahora mismo, junto al Ayuntamiento de Sagunto, un lugar propicio para convertirlo en nuestra casa definitiva", manifiestan los organizadores del evento en un comunicado.

En su novena edición, el festival de rock y rap se ha celebrado "sin incidencias" durante este pasado puente, con la asistencia de 50.000 personas para disfrutar de los directos de más de 60 grupos como Zoo, La Pegatina, Natos y Waor, Talco, Narco, Boikot, Nach, Ayax y SFDK, en dos escenarios y a lo largo de dos días más que otros años.

Como colofón, este pasado domingo se celebró Festardor al Carrer con presencia de artistas y dj's de Sagunt con el fin de darles visibilidad, entre los que destacó Ñekü.