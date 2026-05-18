Archivo - El Festival 10 Sentidos lleva la urgencia climática, la descolonización y el slow-art a Bombas Gens de la mano de la prestigiosa compañía belga Needcompany y el diseñador y artista valenciano Adrián Salvador - AADHOOGENDOORN/FESTIVAL 10 SENTIDOS - Archivo

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La 15 edición del Festival 10 Sentidos presentará este martes, 19 de mayo, y el miércoles, 20 de mayo, "una intensa programación expositiva y de danza" en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, según ha informado la organización del certamen en un comunicado.

Así, ha detallado que Grace Ellen Barkey, "figura clave del prestigioso colectivo belga Needcompany", presentará este martes MALAM/NIGHT, una pieza que es a la vez una instalación y una performance mística.

Inspirada en el teatro de sombras javanés (Wayang) y en la observación nocturna de la botánica, Barkey utiliza la oscuridad como un espacio de sanación, ha detallado la misma fuentes, que ha explicado que la artista indonesia "realiza un gesto político radical al adoptar el nombre de su abuela (Grace Tjang)" y rescatar "del olvido las voces silenciadas por el pasado colonial en Indonesia".

En su dispositivo escénico, "las plantas y las sombras actúan como testigos de heridas históricas que solo bajo la luz de la luna --y el silencio del jardín-- pueden ser nombradas y reparadas".

Como contraparte a la introspección nocturna, la artista coreana Sung Im Her (a través de HER Project) presentará a continuación Doomsday (1 Degree Celsius), "una propuesta de alta intensidad que traduce la frialdad de los datos científicos sobre el calentamiento global en una experiencia física visceral", han añadido desde el Festival 10 Sentidos.

Esta pieza, han concretado, "explora la fragilidad del ecosistema a través de una iluminación dinámica y música pulsante, cuestionando si el arte puede ser el catalizador definitivo contra la inacción climática".

"A través del sudor y el movimiento electrizante, Im Her recuerda que la crisis ambiental no es un evento externo, sino una transformación que atraviesa nuestros propios cuerpos", han agregado. Se ofrecerán dos pases de este doble programa, el primero a las 18.00 horas y el segundo, a las 20.30 horas.

SLOW-ART

También en el marco del festival, el miércoles, 20 de mayo, a las 19.00 horas se inaugurará en Bombas Gens 'Los Viajeros Epífita: Spolia', una exposición performática del diseñador y artista valenciano Adrián Salvador Candela.

Esta muestra, que surge de la investigación desarrollada por el creador durante su estancia en la Real Academia de España en Roma, "se erige como un acto de resistencia frente a la producción acelerada y el consumo efímero", han apuntado desde 10 Sentidos.

Inspirado por la ética de figuras como Enzo Mari y Bruno Munari, Salvador propone "restaurar el vínculo sagrado entre el objeto y el usuario, transformando la creación en una conversación respetuosa con la materia y la sostenibilidad", han detallado.

A las 19.00 horas, el primer pase de esta muestra performática culminará con una intervención especial del chef Ricard Camarena centrada en los procesos de sostenibilidad e investigación que atraviesan su práctica gastronómica.

A partir de una mirada que conecta territorio, materia y transformación, Camarena compartirá algunas de las metodologías desarrolladas en su cocina para resignificar residuos orgánicos y convertirlos en nuevos lenguajes sensoriales, estableciendo un diálogo directo con los conceptos de reciclaje cultural y reapropiación presentes en Spolia.

La sesión concluirá con una degustación líquida compuesta por bebidas elaboradas a partir de excedentes y subproductos alimentarios, concebidas desde una lógica de aprovechamiento integral y experimentación.

Más que una cata, la propuesta se plantea "como una experiencia performativa donde sabor, memoria y sostenibilidad se entrelazan, ampliando el universo de la exposición hacia el ámbito gastronómico y poniendo en valor nuevas formas de relación con los recursos y los procesos de creación contemporánea", han comentado desde el festival.

Tomando como referencia el concepto romano de spolia -la reutilización de fragmentos arquitectónicos y materiales del pasado para construir nuevas realidades- la muestra propone un pliegue temporal entre presente y futuro.

En este espacio, el espectador observa su propia civilización como si ya fuese una ruina arqueológica, cuestionando qué valores, deseos y contradicciones quedarán inscritos en los objetos que producimos. Con este proyecto, Adrián Salvador Candela "no solo presenta una colección de objetos, sino que proyecta nuevos imaginarios que desafían las tendencias actuales, recordándonos la importancia de generar vínculos que perduren más allá de la inmediatez".

"NO ES CASUAL"

El Festival 10 Sentidos ha destacado que la elección de Bombas Gens como sede para estas propuestas "no es casual". Así, desde el certamen han expuesto que este centro, "referente en la hibridación de arte y tecnología, se convierte durante el Festival 10 Sentidos en el contenedor perfecto para estas propuestas que desdibujan las fronteras entre la instalación, la performance y el activismo visual".

Igualmente, han remarcado que "la atmósfera del centro potenciará la inmersión sensorial necesaria para habitar los mundos que Barkey e Im Her proponen".