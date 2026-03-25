El Festival de Cine de Alicante busca reforzar la "colaboración" entre productoras valencianas y murcianas

Presentación del Foro de Coproducción del Festival de Cine de Alicante - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Coproducción del Festival Internacional de Cine de Alicante 2026 pretende reforzar la "colaboración" entre las productoras audiovisuales de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Esta iniciativa se enmarca en la octava edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción, impulsado por el propio certamen y la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante (Impusalicante), señala la organización del evento en un comunicado.

La propuesta ha sido presentada este miércoles por la concejala de Empleo y Desarrollo, Mari Carmen de España; el director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián; el presidente de la Asociación de Productoras de Murcia (Cinemur), Alejandro Rius; el presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), Miguel Molina, y el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva.

Durante la presentación, Seva ha explicado que estos foros de coproducción buscan "generar sinergias" e "impulsar y fortalecer la industria y el desarrollo de proyectos entre diferentes comunidades autónomas", en este caso, entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Con este objetivo, se ha abierto una convocatoria dirigida a proyectos cinematográficos en fase de desarrollo, que tendrá lugar en los Estudios de Cine Ciudad de la Luz, en Alicante.

El festival seleccionará hasta un máximo de diez propuestas, cinco de producción valenciana y cinco de producción murciana, para participar en el Foro de Coproducción. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de mayo de 2026.

Los responsables de los proyectos tendrán la "oportunidad" de presentarlos ante profesionales del sector y dispondrán de una agenda personalizada de reuniones con "potenciales colaboradores interesados".

Asimismo, el encuentro estará abierto a otros creadores y productores que quieran asistir para "establecer contactos, generar sinergias y explorar futuras colaboraciones".

De España ha resaltado que el objetivo es "impulsar el desarrollo de proyectos cinematográficos, ampliar la colaboración entre territorios y fortalecer las redes de coproducción". Además, ha aseverado que esta iniciativa contribuye a "generar empleo en el sector audiovisual".

COLABORACIÓN

El foro comenzará este viernes en los Estudios Ciudad de la Luz, donde se presentarán los proyectos seleccionados. La jornada, que incluirá encuentros con productores de ambas comunidades autónomas, así como una visita a las instalaciones, contará con la participación de la PAV y de Cinemur, así como de À Punt y La 7, televisiones públicas de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, respectivamente.

Cebrián, por su parte, ha expresado que este es un momento "muy positivo" para poner en valor "futuros desarrollos de trabajo". "En la Región de Murcia, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo importante para impulsar la industria audiovisual, con ayudas, incentivos a rodajes y recursos que han generado crecimiento", ha agregado.

En este sentido, ha manifestado que iniciativas como este foro permiten "reforzar la colaboración entre territorios, aprovechar sinergias y atraer producciones que generan inversión, empleo y actividad en el sector".

De otro lado, Molina ha afirmado que, después de 23 años de festival, es "muy positivo" ver "cómo este foro, en su segundo año, empieza a consolidarse". También ha incidido en que esta colaboración es "especialmente interesante" por "la cercanía" y por los "objetivos comunes" que ya han marcado con Cinemur.

"No hay nada mejor que relacionarse para que los proyectos surjan de forma natural, y este foro es una oportunidad para extender esa colaboración a otros productores que todavía no se conocen, ya que las posibilidades de trabajo conjunto son infinitas", ha concluido.

En la misma línea, Rius, en representación de Cinemur, ha destacado que esta colaboración responde a "una evolución natural entre territorios que, vistos en conjunto, conforman un mismo espacio de producción audiovisual". Además, ha asegurado que es el momento "idóneo" y ha expresado que cree que va a ser "muy exitosa".

CIUDAD DE LA LUZ

El director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo, ha mostrado su "satisfacción" por la próxima celebración del Foro de Coproducción, que convertirá este espacio en "un punto de encuentro clave entre las industrias audiovisuales de ambas regiones".

Al respecto, Crespo ha remarcado que se trata de "una apuesta clara por las coproducciones reales y por fortalecer las redes entre ambas comunidades", así como "una excelente oportunidad para que los productores del audiovisual murciano conozcan de primera mano las instalaciones de Ciudad de la Luz".

TELEVISIONES AUTONÓMICAS

Por su parte, el director de La 7, televisión autonómica murciana, Antonio Peñarrubia, ha resaltado que "la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana tienen un pasado, presente y un futuro común", al tiempo que ha insistido en que deben ser "capaces de trasladarlo a la gran pantalla".

"En La 7 creemos profundamente que cuando el talento se rodea de más talento los resultados son maravillosos, por eso apostamos por coproducir junto a nuestros compañeros valencianos y contar juntos historias que nos unen y representan", ha concluido.

En el mismo sentido, el director de contenidos y programación de À Punt, Paco Picó, ha recalcado que la radiotelevisión valenciana está "encantada de volver a participar en el Laboratorio de Proyectos del Festival de Cine de Alicante".

"Creemos que este foro va a crear sinergias de colaboración que va a permitir hacer industria audiovisual de manera conjunta con la coproducción de obras interesantes para ambas televisiones públicas que van a proyectar el talento de nuestros artistas cinematográficos", ha añadido.

Finalmente, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, ha señalado que la entidad prestará su "apoyo" al Foro de Coproducción Comunitat Valenciana-Murcia, que se celebrará en la Ciudad de la Luz, ya que quieren contribuir a "impulsar el desarrollo de proyectos cinematográficos entre ambas comunidades autónomas y a fortalecer las alianzas ya existentes entre productoras valencianas y murcianas".