El Festival de Cine de Alicante proyectará 'Matador', de Almodóvar, en el Teatre Arniches

El Festival de Cine de Alicante proyectará la obra 'Matador', de Pedro Almodóvar, en el Teatre Arniches - FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante proyectará 'Matador', de Pedro Almodóvar, el 24 de mayo a las 17.30 horas en el Teatre Arniches, con una copia restaurada en 4K a partir del negativo original, bajo la supervisión del productor y hermano del director, Agustín Almodóvar.

Esta película está protagonizada por Nacho Martínez, Assumpta Serna, Antonio Banderas y Eva Cobo y cuenta con la participación de Julieta Serrano, Carmen Maura y Eusebio Poncela. Además, se proyectará en una renovada versión 4K, fruto de la remasterización llevada a cabo por FlixOlé y Video Mercury, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

De este modo, el festival reestrena el quinto largometraje de Almodóvar, una obra concebida como "un 'thriller' erótico". La película supuso un giro en la trayectoria del director y llevó "al límite" la exploración del deseo, a través de diversos "fetichismos fílmicos, temáticos y estéticos que impactaron en cineastas de todo el mundo".

Sobre la esencia de la película, Almodóvar explica que "matador es alguien que mata, y esta circunstancia incluye a los dos protagonistas, Diego Montes y María Cardenal". "Para los dos matar es la máxima expresión de amor físico", asegura.

Asimismo, el director subraya que con esta película pretendía contar "una especie de leyenda" y ha definido a sus personajes como "figuras casi míticas dentro del relato": "Su necesidad de amar y matar a la vez. Esto les convierte en mitos".

En esta película, Banderas interpretó uno de sus primeros papeles relevantes bajo la dirección de Almodóvar y así consolidó una colaboración clav" en los inicios de su carrera, que continuaría con varios títulos de proyección estatal e internacional.

REMASTERIZACIONES

Como director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, destaca que el pase de esta película, como "homenaje tras 40 años", ha sido posible gracias a la restauración del material original por parte de FlixOlé y Mercury Films. Los trabajos de preservación y promoción del patrimonio audiovisual español han permitido que ambas entidades participen con sus remasterizaciones en secciones clásicas de importantes circuitos cinematográficos internacionales.

Gracias estas iniciativas, obras destacadas del cine nacional han vuelto a exhibirse en el extranjero: "Con estas remasterizaciones nuestro cine llega más lejos, amplía la programación de festivales y acerca los títulos al público actual". Desde el Festival de Cine de Alicante querían rendir homenaje a esta película por su aniversario y por su importancia dentro del panorama audiovisual español.

Por su parte, el responsable de 'marketing' y programación de FlixOlé, Miguel López, ve "fantástico" que festivales como este apuesten "firmemente" por la proyección de estas versiones remasterizadas: "Iniciativas como esta son vitales, ya que no solo preservan el legado del cine español, sino que permiten a las nuevas generaciones disfrutar de nuestro patrimonio audiovisual en la gran pantalla y con la máxima calidad".