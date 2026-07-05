El Festival de Cine de l'Alfàs homenajea a los "imprescindibles" Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa

Homenajeados en el Festival del Cine de l'Alfàs - VICENTE MARTINEZ

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las estrellas de Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa brillan desde ya en el Paseo de la Fama del Albir, tras recibir el Premio Faro de Plata en la ceremonia inaugural de su Festival de Cine, en su 38 edición, celebrada este sábado en el auditorio de la Casa de Cultura de la localidad. El auditorio de la Casa de Cultura se vistió de gala para recibir a profesionales del sector, autoridades y público en una ceremonia conducida por el actor, humorista y guionista Agustín Jiménez.

Sobre el escenario, tres nombres propios concentraron todas las miradas: Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa, tres intérpretes "imprescindibles" del panorama audiovisual español que recibieron el Premio Faro de Plata, máximo reconocimiento honorífico del certamen por unas trayectorias "construidas desde el talento, la honestidad y el compromiso con la interpretación", según ha informado el consistorio en un comunicado.

La gala comenzó con la intervención del director del Festival, Luis Larrodera, quien dio la bienvenida a una nueva edición y subrayó que el certamen continúa creciendo "sin perder su esencia". "Para nosotros es un auténtico orgullo y un auténtico honor poder decir que formáis parte de la historia de este festival. Saldamos una deuda pendiente con los tres", afirmó dirigiéndose a los homenajeados, que desde este año contarán también con su estrella en el Paseo de la Fama del Albir.

Larrodera puso además el acento en el "carácter abierto y popular" del festival, concebido para "acercar el cine a todos los públicos a través de una programación que durante los próximos días reunirá proyecciones, cortometrajes, encuentros con profesionales, actividades culturales y propuestas para toda la familia".

También tomó la palabra el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, quien reivindicó el valor de la cultura "como motor de desarrollo social y económico" y recordó que el certamen "constituye uno de los grandes emblemas del municipio".

Arques destacó la "estrecha relación" entre cine y turismo, dos ámbitos capaces de proyectar la imagen de un territorio "mucho más allá de sus fronteras". "El cine tiene el poder de mostrar paisajes, despertar emociones y convertir destinos en lugares inolvidables", señaló y subrayó que el festival "se ha consolidado como uno de los grandes reclamos turísticos y culturales de la Costa Blanca y uno de los pilares del proyecto 'L'Alfàs 2026. Año Cultural', una iniciativa que reafirma la apuesta del municipio por la cultura como eje de convivencia, desarrollo y proyección exterior".

La actriz Luisa Gavasa, recibió el galardón de manos de la actriz Ana Turpin y de su hijo Pablo Tobías; la periodista Isabel Gemio a Miguel Rellán y la la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, al actor Eduard Fernández.

"FAROS DE LA VIDA"

Eduard Fernández reivindicó "los festivales como este, con 38 años, más o menos el tiempo que llevo en esta profesión", como espacios "imprescindibles" para el cine; un emocionado Miguel Rellán volvió a sacar a relucir el paso del tiempo: "Hace cuatro días yo era un mocoso ingenuo que iba llamando a las puertas... y de repente soy un veterano. Con este aplauso y con este premio, empiezo a comprender que es posible, por fin, que sirva para este oficio", mientras que Luisa Gavasa hizo referencia a los "faros de su vida": un abuelo valenciano republicano, al igual que su padre, una madre del siglo XXI de quienes aprendió "el amor a la justicia, a la libertad y, sobre todo, al prójimo", y su hijo que sigue iluminando su camino.

El festival saldó también una deuda pendiente de 15 años atrás con la actriz Raquel Guerrero, miembro del jurado de esta edición, y que recibió "una sorpresa". Luis Larrodera recordó que en 2011 obtuvo el premio a la Mejor Actriz por el cortometraje 'Camas', de Manuela Moreno, pero no pudo recogerlo porque aquel mismo día estaba representando una función de microteatro. "Me quedé entonces con mucha pena y hoy me has hecho llorar una vez más", admitió.

"EXCELENTE SALUD"

Con la gala se pone en marcha la trigésimo octava edición del Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi, uno de los "grandes festivales" de la provincia de Alicante.

Según el consistorio, "la inauguración de esta 38 edición confirma, una vez más, la excelente salud de un certamen que nació con el objetivo de apoyar el cortometraje y a los nuevos creadores, y que casi cuatro décadas después continúa creciendo sin renunciar a ese carácter cercano, participativo y abierto que lo ha convertido en una referencia imprescindible del calendario cinematográfico".

Durante los próximos días, l'Alfàs del Pi volverá a vivir "intensamente" el cine con una programación que incluye proyecciones, encuentros con profesionales, actividades culturales y la competición oficial de cortometrajes.