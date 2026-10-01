El festival Ensems cierra su 48 edición con 5.400 espectadores, el mayor registro de los últimos años - GVA

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ensems, decano de los festivales de música contemporánea en España, ha cerrado su 48 edición con una asistencia de 5.400 espectadores en las 18 actividades incluidas en la programación de este año. Esta cifra supone un incremento del 6% respecto a la edición anterior y constituye el mayor registro de asistencia alcanzado por el certamen en los últimos años.

La edición de 2026 se celebró entre el 17 y el 27 de septiembre en diversos espacios culturales de la ciudad de València, detalla Cultura de la Generalitat.

El concierto de la Orquestra de València, bajo la dirección de Josep Planells y con la participación del guitarrista Ausiàs Parejo, fue la propuesta con mayor afluencia de público al reunir a 1.193 personas en el Palau de la Música.

Por su parte, la ópera contemporánea 'Estètica i massacre', con dos funciones en Les Arts, congregó a 554 espectadores. En conjunto, todos los espectáculos de la programación han registrado un porcentaje de ocupación superior al 70% de la capacidad disponible.

De nuevo, Ensems ha contado con la colaboración del Palau de la Música y el Palau de les Arts, que en esta ocasión han acogido la mayor parte de los conciertos de la edición. El festival ha desarrollado actividades complementarias en otros espacios de la ciudad, como el Centre del Carme (CCCC), el Museu de Belles Arts o la Universitat Politècnica de València (UPV).

La programación de esta edición ha experimentado un giro conceptual que interpelaba directamente a las condiciones de escucha del presente y planteaba una reflexión crítica sobre la progresiva transformación de la música en un objeto de consumo rápido. A través de conciertos de carácter minimalista, el certamen ha reivindicado la escucha como práctica activa y consciente.

La imagen gráfica de la 48 edición de Ensems, inspirada en una partitura de música contemporánea, corrió a cargo del diseñador valenciano Ibán Ramón.