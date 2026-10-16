El festival Maniatic de cine fantástico proyecta 24 cortos "gamberros", uno estreno mundial

Festival Internacional de Cine Fantástico de Valencia MANIATIC - MANIATIC

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La X edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Valencia Maniatic, que se celebra del 19 al 24 de octubre en los Cines ABC Park de València, celebrará este domingo 18 su tradicional Freak Horror Show en Inmortal Road (calle Pinto Enric Ginesta 2) con una selección de los cortos de género más "gamberros" y divertidos que ha recibido este año.

La sección oficial de cortometrajes estará compuesta por 24 cortometrajes, seis de ellos del ámbito estatal y 18 internacionales. De todos ellos, cuatro son de estreno en la Comunitat Valenciana, seis son de estreno en España, uno es estreno europeo y otro, 'The colt pixie' (Miranda Ballesteros, Reino Unido), es un estreno mundial.

La propuesta cinematográfica de esta edición viene completada con la proyección de cinco largometrajes de género: 'Leviticus', del realizador australiano Adrian Chiarella; 'Ghost in the cell', del indonesio Joko Anwar; 'Sacrifice', del francés Romain Gavras; 'The carpenter's son', del británico-estadounidense Lotfy Nathan, y 'La mala madre' de la española Alicia Albares, detalla la organización del certamen.

Todas las proyecciones tendrán lugar, como es habitual, en los Cines ABC Park de Valencia a las 18.30 (cortometrajes) y a las 20.30 (largometrajes) del lunes 19 al viernes 23 de octubre.

CHARLA DE CREADORES DE CONTENIDO

Esta edición contará con una actividad especial que reunirá a cuatro de los creadores de contenido especializados en cine "más importantes de España": el madrileño Javi Godoy (@javigodyyy), la barcelonesa Noelia Galán (@noesmanera), el murciano Jesús Carretero (@sitocine) y el valenciano Marc Balaguer (@marcbalaguercine).

Protagonizarán una mesa redonda el viernes 23 a las 19.30 horas en los Cines ABC Park titulada 'Invasión Valencia: una charla sobre platillos volantes y el fin del mundo en el cine', en la que recorrerán la historia de las invasiones alienígenas en la pantalla grande, en línea con 'Mars Attacks' (película homenaje de esta edición) y conectando con algunos de los títulos imprescindibles del género.

El jurado de esta edición está compuesto por el director y guionista valenciano Javier Marco, la guionista bilbaina Joana Ortueta y los periodistas Paka Díaz y Álvaro Devis.