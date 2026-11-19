Festival Máquina - GVA

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, ha asegurado que apuesta por la creación joven y "diferentes miradas" en el festival de arte y pensamiento contemporáneos Máquina 2026, en el Centro Cultural Las Cigarreras.

Los días 20 y 21 de noviembre, reunirá a cerca de una treintena de artistas, en su mayoría valencianos, en torno a la experimentación y la colaboración multidisciplinar, con propuestas de música, 'performance', artes escénicas, audiovisuales y talleres, según un comunicado de la Generalitat.

La edición de 2026 incorpora por primera vez una convocatoria específica para el diseño de su programación, que en esta ocasión ha recaído en Sindicato Circular, integrado por artistas emergentes valencianos. A través de sus proyectos Compañía Dolorosa Vigilia y Circular Ensemble, el colectivo ofrecerá dos actuaciones de teatro y música, junto a otros artistas nacionales e internacionales invitados.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha señalado, respecto a este acontecimiento, "la importancia de poner el talento joven en el centro de la programación cultural" con la renovación de su apoyo al festival.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Nayma Beldjilali, ha destacado que el Centro Cultural Las Cigarreras "vuelve a convertirse en el escenario del certamen con el objetivo de visibilizar a la creación artística contemporánea y ofrecer un espacio de encuentro en torno a formas de ocio y expresión cultural alternativas".

PROGRAMACIÓN

Concretamente, el viernes 20 de noviembre comenzará a las 19.00 horas con la actuación de Circular Ensemble, proyecto de improvisación sonora vinculado al colectivo Sindicato Circular. A las 20.00 horas será el turno de Lichte, iniciativa multidisciplinar nacida en Polonia, y a las 21.00 horas actuará la compositora Ivankovà, formada en violín y piano, que combina voz, sintetizadores y electrónica ambiental.

Ese día concluirá con el directo de DIAMA-47, dúo electrónico surgido de la escena 'underground' entre València y Madrid y una de las propuestas "más singulares" del panorama electrónico español de nueva generación, según ha resaltado la administración autonómica.

Por su parte, el sábado 21 de noviembre, a las 19.00 horas, la Compañía Dolorosa Vigilia presentará una pieza teatral concebida como un laboratorio de creación en el que confluyen diversas disciplinas.

A las 20.00 horas actuará Burning Pyre, proyecto del compositor británico Christopher Macarthur (Chris Owen), seguido del dúo Tarara!, formado por el músico y productor valenciano Marco Henri y la artista digital Valeria Baret.

La clausura del festival correrá a cargo de Elbis Rever, formación que combina música, teatralidad y estética 'underground' para crear directos "intensos y provocadores".

Además, la programación del sábado incluirá el taller de práctica sonora y performativa 'Sonido y cuerpo desde la práctica del drone', impartido por Clara Navarro, Cora Novoa y Patricia Ferragud.

MUESTRA AUDIOVISUAL

La Generalitat ha apuntado que la programación del festival se completa con una muestra audiovisual instalada en la Caja Cero de Las Cigarreras dedicada al trabajo del colectivo Sindicato Circular.

La exposición dialoga con la experimentación sonora a través de materiales audiovisuales, cortometrajes experimentales, videoclips, piezas de videoarte y registros en video de actuaciones en directo.

Todas las actividades del festival son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo. Los talleres requieren inscripción previa a través de los canales habilitados por la organización del certamen.