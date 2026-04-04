El festival Mar de Jávea inaugura su tercera edición con Crystal Fighters, Pignoise y Leire Martínez

Mar de Jávea arranca a lo grande con Crystal Fighters, Pignoise y Leire Martínez - MAR DE JÁVEA

ALICANTE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Mar de Jávea inauguró este viernes la primera jornada de su tercera edición en el recinto de La Fontana de Xàbia (Alicante), en busca de reafirmar su posición como una de las citas musicales "más sólidas del calendario primaveral".

Durante más de nueve horas, miles de asistentes acompañaron una programación que combinó nombres consolidados con nuevas voces del panorama nacional e internacional, ha señalado la organización en un comunicado.

El directo de Crystal Fighters, primer cabeza de cartel internacional en la historia del festival, cerró la primera noche de esta edición. La banda británica desplegó su "reconocible identidad sonora", con una fusión de pop británico, electrónica expansiva y un componente casi épico que bebe también del folclore vasco.

Sobre el escenario, la combinación de sintetizadores, guitarras y percusión convivió con instrumentos tradicionales como la 'txalaparta' o el 'txistu', lo que construyó un directo de "gran intensidad que conectó con el público desde los primeros compases".

El cartel del viernes dejó también momentos destacados: Pignoise, con Álvaro Benito al frente, reactivó el vínculo generacional con una sucesión de temas que forman parte de la memoria colectiva reciente.

Por su parte, Leire Martínez presentó canciones de su nuevo trabajo, 'Historias de aquella niña', junto a algunos de los éxitos que interpretó durante su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh, en un repertorio que combinó nuevas composiciones y piezas reconocibles.

A lo largo de la jornada se sucedieron además los directos de Marlena, que repitieron después del éxito del año pasado en el festival. También Iñigo Quintero y David Otero, así como la propuesta de Hermanos Martínez, lo que configuró un cartel diverso tanto en estilos como en generaciones.

La programación se completó con las sesiones de Micky Pavón, Dani del Lío, Iván MG y Juan Valiente, que prolongaron la actividad en el recinto hasta la madrugada.

TABURETE, LA LA LOVE YOU Y FUZZ BY DJ NANO

El festival celebra este sábado su segunda jornada encabezada por Taburete, que vuelve como cabeza de cartel después de ser la "estrella" de la primera edición de Mar de Jávea.

También estarán La La Love You, Efecto Mariposa, Hey Kid, Mafalda Cardenal y Moni Motes. El cierre llegará con FUZZ by DJ Nano, acompañado por Chileno, Valcar y Ardiya. Estos artistas completan una programación que mantiene el "carácter transversal y abierto del festival".

Para que la experiencia sea más completa, Mar de Jávea cuenta con zonas de Market, Food Trucks, restauración y áreas VIP, que se convertirán también en punto de encuentro para disfrutar de las diferentes variedades de Mahou y celebrar la cultura cervecera durante todo el fin de semana.

Asimismo, marcas como Ballantine's, Aperol Spritz, Iqos y Singularu acompañarán la experiencia. Con el respaldo del Ayuntamiento de Jávea y el apoyo de Entradas.com, Mar de Jávea "se consolida como un proyecto cultural con proyección nacional, capaz de atraer a un público que busca música, calidad y una experiencia cuidada en un enclave único del Mediterráneo".