El Festival de Poesía se despide de Benidorm hasta el próximo año

Festival de Poesía - AYUNTAMIENTO BENIDORM

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VII Festival Internacional de Poesía 'Benidorm y Costa Blanca' (FIPBECO 2026) ha afrontado este viernes su segunda y última jornada en el centro municipal El Torrejó, poniendo el broche final a un certamen que ha reunido en la ciudad a una veintena de poetas de siete países.

En el transcurso de esta jornada, el festival ha recibido la visita institucional del concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez; y del de Presidencia, Juan Díaz, que así han querido mostrar su respaldo a una iniciativa consolidada en el calendario cultural local, ha informado el consistorio en un comunicado.

Jaime Jesús Pérez ha intervenido en el acto de clausura, previamente a la actuación de los rapsodas que han declamado sus creaciones en sus respectivos idiomas traducidos con posterioridad al castellano y a la inversa.

El concejal de Cultura ha recordado que "desde la primera edición" el Ayuntamiento ha apoyado el festival porque con él se consigue dar a conocer Benidorm "no solo por sus magníficas playas y el turismo que atraen, sino también por ser una ciudad dinámica y con una gran actividad cultural".

El certamen, está organizado por el Liceo Poético de Benidorm con la colaboración del Ayuntamiento, lo dirigen Annabel Villar y Julio Pavanetti y, en esta ocasión ha contado con la participación de los músicos Eduardo Castro y Carlos E. Muñoz Clavijo, que han acompañado a con sus instrumentos las recitaciones de los poetas.

Los poetas han que han participado en el festival en las dos jornadas, son Alicja Kuberska, Alina Galas y Krzystof Galas, de Polonia; Beatriz G. Ramírez, de Colombia; Cézar Viziniuk, de Rumanía; Gabriel Chávez, de Bolivia; Janine Troutman, de Alemania; Yovanny Ferrer, de Cuba; y los españoles Ángel Rebollar, Ángela Alonso, Francisco Domínguez, Francisco Illán, Gloria Lafuente, Guillermo del Pino, Joaquín Juan Penalva, José Antonio Ávila, José Martínez Giménez, Manuela Martínez Ortíz, Nieves Viesca y Pilar de Juan.

Todos los participantes en la séptima edición del FIPBECO ha recibido un diploma conmemorativo en el día en que la poeta participante, Gloria Lafuente, ha cumplido los noventa años, lo que ha sido festejado por todos cantándole el 'Cumpleaños feliz'.