El festival Russafart amplía la bienal a bares y comercios de los barrios de Russafa y Monteolivete

Russafart - HEGO

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El festival urbano Russafart vuelve los días 5, 6 y 7 de junio junto a Mahou Cinco Estrellas e incorpora por primera vez a la bienal bares y comercios de los barrios de Russafa y Monteolivete como "parte activa" del certamen.

Russafart es una iniciativa que, desde hace casi dos décadas, ha contribuido a "visibilizar" y "poner en valor" el ecosistema creativo y cultural del barrio, abriendo al público talleres y espacios artísticos repartidos por la zona, donde conviven arte, diseño, música, librerías, galerías, hostelería y proyectos creativos, según ha informado la organización en un comunicado.

Como parte de esta iniciativa, Mahou pondrá en marcha una acción con 50 premios directos de 50 euros para disfrutar en bares y comercios, entre ellos librerías, tiendas de diseño, fotografía, música, moda, joyería o arte, para invitar al público a descubrir y recorrer Russafa y Monteolivete a través de algunos de los espacios que forman parte de su día a día.

Además, las personas que participen en la promoción entrarán en el sorteo de 'La Mesa Cinco De Cinco', la obra colectiva creada en directo por Barbiturikills, Alejandra de la Torre, Andy Paneque, Disneylexia y David de Limón durante un evento celebrado el pasado 27 de mayo en Veneno House.

Mahou distribuirá distintos materiales identificativos en los espacios participantes para visibilizar su adhesión a la iniciativa y reforzar la presencia de Russafart en diferentes puntos del barrio.