Los festivales Bigsound, 17o Ribeira Sacra y Rototom, reconocidos en los TIIM Awards

La primera edición de los TIIM Awards ha reconocido en la tarde de este miércoles el impulso de la actividad turística que desarrollan los festivales de música Bigsound (Barakaldo, Pontevedra, Sevilla, Torrevieja y València), 17o Ribeira Sacra (Lugo) y Rototom Sunsplash (Castellón).

También han sido premiados el Pirineo aragonés y Benidorm como los mejores destinos turísticos del año en España y la Comunitat Valenciana, respectivamente, por la celebración de los festivales Pirineos Sur y Low. Además, el Prestoso Fest (Asturias) ha visto recompensado su esfuerzo innovador, ha detallado la organización a través de un comunicado.

Además, la cantante Sole Giménez ha recogido el galardón Leyenda TIIM. En una gala celebrada este miércoles en el Roig Arena de València y conducida por Carolina Ferre, los TIIM Awards han servido para destacar aquellas iniciativas que potencian las sinergias entre la industria musical y el sector turístico.

Concretamente, se trata de proyectos que, a través de la música en directo, "no solo atraen a audiencias, sino que también contribuyen a la desestacionalización del turismo, a la vertebración del territorio y a la creación de nuevas oportunidades de negocio".

El Pirineo aragonés ha sido reconocido como el Destino Musical del Año gracias a la celebración del Festival Pirineos Sur. Este evento suma ya 32 ediciones y destaca por el escenario flotante sobre el embalse de Lanuza (Huesca). Más de 47.000 personas disfrutaron de la programación del pasado verano con artistas como Amaia, Ben Harper, Julieta Venegas, Manu Chao, Natalia Lafourcade o Residente.

Además, Benidorm se ha alzado como Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana gracias al Low Festival. Fue el pasado mes de julio cuando este acontecimiento celebró su 15o aniversario con los directos de Bomba Estéreo, Empire of The Sun, Fangoria, Lori Meyers, Pet Shop Boys o The Kooks.

Otra iniciativa de origen valenciano, el Bigsound Festival, ha sido escogida como el Evento Musical del Año por fusionar la experiencia musical con la oferta turística de su entorno. En 2025, este evento se celebró en las localidades de Pontevedra, Sevilla y València con la presencia de grandes figuras de la música urbana como Bad Gyal, Juan Magán, Nicky Jam, María Becerra, Ozuna o Rels B. Además, el Bigsound aterrizará en Barakaldo y Torrevieja en 2026.

Por otra parte, el Prestoso Fest ha sido premiado como la Iniciativa Turística Musical del Año por integrar la música en vivo de manera innovadora. Este acontecimiento que se desarrolla en Cangas del Narcea, Asturias, combina las actuaciones --Baiuca, Biznaga, Gorka Urbizu, Hinds, Maestro Espada o Thus Love estuvieron el pasado agosto-- con rutas por parajes naturales, catas en bodegas y muestras de alfarería de la zona. Los TIIM Awards también han coronado al 17o Festival Ribeira Sacra de Sober (Lugo) por aplicar soluciones creativas para mejorar la experiencia del turismo musical.

De esta manera, el premio a la Innovación en Turismo Musical ha recompensado las diversas experiencias que complementan la oferta de directos del evento gallego: artesanía, catas, rutas de senderismo, pícnics e, incluso, un concierto en catamarán.

El premio al Proyecto Sostenible en Turismo Musical ha sido para el festival Rototom Sunsplash que se celebra en Benicàssim (Castellón) desde 2010. Este evento es pionero en la implementación de una estrategia que le permite compensar su huella de carbono, prescindir del plástico, reutilizar el agua, reducir el uso de papel, potenciar el consumo de productos locales y disminuir el consumo eléctrico, entre otros elementos.

Finalmente, la cantante Sole Giménez ha recogido el premio TIIM Leyenda. Con este galardón, la organización ha querido rendir homenaje a una figura de larga y consolidada trayectoria, tanto con el grupo Presuntos Implicados como en solitario. La vocalista nacida en París ha demostrado un firme compromiso con la Comunitat Valenciana y sus habitantes. Así, se debe destacar su papel en conciertos solidarios con las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 que se saldó con 230 víctimas mortales y cuantiosos daños.

El jurado de los TIIM Awards está formado por Sergi Almiñana, presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV); Joanvi Díez, presidente de la Asociación de Promotores de Festivales de la Comunitat Valenciana (Promfest); Fede Fuster, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec); Israel Martínez, director general de Turisme Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana; Beatriz Ortega, directora gerente de la Federación de la Música de España (EsMúsica); Carlos Pérez de Ziriza, periodista musical; Carol Rodríguez, directora del departamento de Comunicación y Nuevos Proyectos de la Asociación de Promotores Musicales (APM); Pablo Serra, director del área de Contenidos Musicales y de Entretenimiento del Roig Arena; Beatriz Traver, directora adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana de l'Institut Valencià de Cultura (IVC); y Juan Pablo Valero, director general de la estrategia València Music City.

Antes de la entrega de los premios, el Roig Arena ha acogido las TIIM Experiences. Estas actividades tienen el objetivo de servir de punto de encuentro de artistas, promotores musicales y profesionales del sector turístico. Son, por tanto, un espacio donde compartir reflexiones y trazar estrategias para potenciar el desarrollo cultural, económico y social de los territorios.

Las TIIM Experiences han contado con la presencia de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, y Sergi Almiñana, presidente de MusicaProCV, encargados de dar la bienvenida a los asistentes.

Posteriormente, la primera mesa redonda ha abordado el papel de la ciudad de València como polo de atracción del turismo musical. Los participantes han sido Juan Pablo Valero, director general de la estrategia València Music City; Daniel Molina, gerente de la promotora Just Life Music; Natalia Briales, responsable del área de turismo cultural de Turespaña; y Manuel Rojo, responsable de relaciones ins4tucionales de BIME (Bilbao).

Asimismo, las TIIM Experiences han expuesto las bondades de Leturalma, conocido como "el festival más 'bonico' del verano", que se celebra en Letur (Albacete) con el propósito de alertar sobre la despoblación. Para conocer las claves de su éxito han intervenido la cantante Rozalén, impulsora del proyecto; Ángel Sierra, director de la promotora Territorio Musical; y Sonia Araque, directora del fes4val. Ambas mesas redondas han sido moderadas por la periodista Pilar Almenar.

La primera edición de las TIIM Experiences se ha cerrado con el encuentro Sole Giménez: legado y voz de una leyenda musical mediterránea. En este caso, la reconocida artista ha conversado con el periodista y escritor Rafa Cervera. Las TIIM Experiences y los TIIM Awards recogen el testigo de las Jornadas TIIM (Turismo & Industria Musical) organizadas por la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) desde 2019.

Como en ocasiones anteriores, el evento ha contado con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, la Asociación de Promotores de Festivales de la Comunitat Valenciana (Promfest) y la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines (Fotur). Además, en esta edición se han unido la estrategia València Music City y el Roig Arena.