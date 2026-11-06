El Festivern 2026 se cancela y hará "lo posible" por volver en 2027: "Los últimos años nos han dejado tocados"

Archivo - Imagen de archivo del Festivern - JULIO CEBOLLA - Archivo

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festivern, festival de música en valenciano que se celebra habitualmente en los días previos a año nuevo en Tavernes de la Valldigna (Valencia), ha anunciado la cancelación de su edición de 2026 en un contexto de "dificultades" en los últimos años por suspensiones a causa de la lluvia, y de un escenario en el que "los proyectos pequeños como este cada vez lo tienen más difícil". Aun así, los organizadores prometen hacer "lo posible" para poder regresar en 2027.

Así lo dan a conocer en un comunicado difundido este viernes a través de sus redes sociales, en el que señalan que "este año no habrá Festivern". "Es momento de coger aire. Los últimos años nos han dejado tocados. Las lluvias durante dos ediciones y un recinto que, a pesar del esfuerzo de todos, no estaba preparado para aguantarlas, nos han obligado a replantearnos el futuro del festival", explican.

Además, apuntan a "un contexto en el que los proyectos pequeños como el nuestro (sin patrocinios ni apoyo institucional, hechos a mano y de proximidad) cada vez lo tienen más difícil para hacerse un hueco frente a los grandes festivales". "A veces, para continuar, hay que tomar decisiones que no son fáciles. Este año paramos", añaden.

Los organizadores del Festivern, que se celebra en Tavernes desde 2011, agradecen a su público "inquebrantable, que ha soportado frío, lluvia y todo aquello que viniera" por "cuidar al Festivern como si fuera suyo". "Y es que es suyo", recalcan.

"SER FAMILIA"

También muestran su agradecimiento al pueblo, al considerar que ha sido "su casa" todos estos años: "A todas las vecinas y vecinos de la Vall, la más bonica de todo el Mediterráneo, por acogernos y poder ser familia".

En esta línea, agradecen al Ayuntamiento de Tavernes por cederles el espacio y las instalaciones: "En especial, a la concejalía de Cultura, a Encar Mifsud, Jose Enrique Cunyat y Josep Llàcer, que siempre se han dejado la piel para que este festival sea posible. Gracias, de todo corazón".

Y concluyen con un mensaje de esperanza: "Sabemos que apostar por la música en valenciano es una responsabilidad compartida. Por eso buscaremos la manera de volver a hacerlo posible el año que viene. Cuidaos mucho, porque volveremos".