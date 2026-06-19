FGV y sindicatos firman el nuevo convenio colectivo y se desconvocan los paros previstos en Metrovalencia y TRAM Alacant

TRAM d’Alacant - GVA

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y los representantes sindicales de UGT, CCOO Valencia y Alicante y SF Valencia han firmado este viernes el XIV Convenio Colectivo de la empresa pública, con validez hasta final de 2029. El acuerdo ha conllevado, a su vez, la desconvocatoria del calendario de paros previstos por los sindicatos SIF y SEMAF, entidades que, aunque no han suscrito el nuevo convenio sí han decido suspender esas acciones.

La desconvocatoria permitirá que tanto Metrovalencia como TRAM d'Alacant puedan prestar servicio "con total normalidad", más aún en el caso de Alicante que a partir de mañana 20 de junio y hasta el día 25 de junio ofrece servicios especiales con motivo de Hogueras, destaca la administración autonómica en un comunicado.

Del mismo modo, en València la noche de San Juan se ofrece servicio especial de metro y tranvía como en años anteriores.

El texto del nuevo convenio colectivo recoge mejoras de carácter económico y social para todos los empleados de FGV en Valencia y Alicante y cuenta con el respaldo de la mayoría de la representación sindical en la empresa pública.