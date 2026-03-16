Las Fiestas de la Magdalena de Castelló dejan un impacto económico de unos 18 millones de euros

Balance de las Fiestas de la Magdalena - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 16 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha hecho hoy balance del desarrollo de las Fiestas de la Magdalena 2026 que finalizaron ayer con el tradicional Magdalena Vítol en la plaza Mayor de Castellón, la cuales -según ha destacado- han tenido un impacto económico de unos 18 millones de euros.

Carrasco ha hecho hincapié en que Castelló acaba de dejar atrás una edición "magnífica" de las fiestas fundacionales, que han destacado por "la alta participación y la ausencia de incidentes destacados". Sregún ha dicho, han sido unas fiestas "más seguras, con un aumento significativo de la limpieza en las calles, con más medios humanos y técnicos que nunca, y sobre todo por el compromiso de una ciudad con sus fiestas".

Carrasco ha resaltado y agradecido de manera especial el trabajo de la Junta de Festes, así como la labor de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, "en unas condiciones extraordinarias", y la respuesta de un Castellón "que dijo sí a la fiesta, a cumplir con la tradición, a pesar de que el tiempo no acompañaba, como demostraron con el Pregó que se desarrolló bajo la lluvia".

PUNTOS VIOLETA

Begoña Carrasco, también concejala de Igualdad, ha repasado las cifras de la actividad de los puntos de información y prevención contra las agresiones sexistas conocidos como 'Puntos Violeta' que estaban instalados en la plaza de Cardona Vives, plaza Na Violant y plaza María Agustina, por los que han pasado 8.981 personas -5.540 mujeres (62 por ciento) y 3.441 hombres (38%)-. Han sido atenciones que han sido todas de carácter informativo y de orientación, sin reportarse agresiones. "El punto de mayor afluencia ha sido el de la plaza Cardona Vives", ha dicho la alcaldesa.

Carrasco ha recordado que la principal novedad de este año ha sido el reparto, a demanda, de unas pulseras centinela, "una iniciativa que ha resultado también todo un éxito y un acierto, ya que no sólo se repartieron las 2.000 que estaban previstas en un momento, sino que se adquirieron otras 2.000 más a mitad de semana llegando hasta las 4.000 pulseras". "Y la mejor noticia de todas al respecto es que, según ha informado la Policía Local, no hay constancia de casos positivos de estas pulseras", ha añadido.

Begoña Carrasco ha resaltado también las 7.812 visitas que se han atendido en las diferentes oficinas de turismo y puntos de información turística. Las procedencias de estas visitas son mayoritariamente de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid y Andalucía. Respecto a los turistas extranjeros, los franceses son los más numerosos, seguidos de los alemanes y de los procedentes de Paises Bajos.

La alcaldesa de Castellón ha resaltado que "esta edición de las fiestas habrían dejado un impacto económico de en torno a 18 millones de euros, superando la cifra de 2025 que se quedó entorno a los 16,5 millones de euros". "Esto viene a confirmar las predicciones que nos han trasladado en las semanas previas a las fiestas organizaciones empresariales del sector del turismo y la hostelería. Y todo ello a pesar de la presencia de la lluvia durante algunos momentos", ha apuntado.

Así, la máxima representante municipal se ha referido también que la ocupación de los hoteles de la ciudad, que han tenido momentos con picos del 98%, sobre todo en los dos fines de semana, y una ocupación media total del 85%. No ha olvidado referirse a otras actividades comerciales "que también mueven la fiesta", negocios como peluquerías, tiendas de indumentaria o floristerías, "imprescindibles durante toda la semana" y que -ha subrayado- son "claves" para la dinamización económica en la ciudad, para desestacionalizar y para adelantar la temporada turística.

PARTICIPACIÓN

Por su parte, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha recordado algunas de las cifras que arrojan los actos más importantes de estas fiestas como el Pregón Infantil que contó con más de 3.000 participantes; o la Encesa de Gaiates con 10.000 personas.

La edila ha puesto también el acento en la afluencia a los conciertos "que arrancaron el primer sábado con el Remember Fest, que contó con un total de 7.000 espectadores". Además, el miércoles, el concierto de La Húngara congregó a 4.000 espectadores, mientras que los conciertos del jueves y del viernes, los de Mägo de Oz y Juan Magán, consiguieron completar el aforo máximo, con 6.000 personas. Por último, Depol reunió 2.000 personas el pasado sábado.

La concejala de fiestas también ha destacado en su repaso el espectáculo de los 300 drones sincronizados y espectáculo piromusical celebrado en la explanada del Auditorio, "que fue de nuevo todo un éxito", o el Magdalena Circus', con cifras también muy positivas". Selma ha resaltado también la participación de más de 4.000 personas en la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó y de 1.500 personas que dieron vida al desfile extraordinario de los Moros d'Alqueria con motivo de su 50 aniversario.

El concejal responsable del área de Infraestructuras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, ha explicado, en cuanto a limpieza viaria, que durante la Magdalena 2026 se han recogido 48.280 kilos, lo que ha supuesto, en comparación con 2025 7.490 kilos más.

En el caso de los Residuos Sólidos Urbanos, este año se han recogido 1.688.380 kilos, un 9 % más que el año pasado, 139.730 kilos más que en 2025. Respecto a la recogida de papel y cartón, en estos 9 días de fiestas se han recogido 57.286 kilos, lo que, comparado con el año pasado, supone 1.032 kilos más. La recogida orgánica también ha aumentado con respecto a 2025. Este año han sido 92.780 kilos, frente a los 74.960 kilos del año pasado.

SEGURIDAD

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha apuntado "que las fiestas de la Magdalena se han desarrollado de manera segura y organizada, con un despliegue de medios que ha permitido a vecinos y visitantes disfrutar de la programación festiva con tranquilidad".

Ortolá ha resaltado, entre las cifras, un 7% menos de llamadas por ruidos, un 38% menos de llamadas por robos y un 12% menos de llamadas por peleas. Durante las fiestas, la Sala CIMSE ha recibido un total de 2.032 llamadas, prácticamente igual que el año pasado, con el turno de tarde concentrando el 38,4% de ellas (781 llamadas), al igual que en 2025.

El día con más llamadas fue el primer sábado de fiestas, reflejando la intensidad habitual de los días principales de celebración. En cuanto a los ruidos, se han registrado 283 llamadas, 20 menos que el año pasado, lo que supone una reducción del 7%".

Las denuncias por alcoholemia descendieron de 19 a 14, un 26,3% menos, mientras que las llamadas de seguridad ciudadana disminuyeron en 18 respecto al año anterior. Las llamadas por robos se han reducido en un 38% y las llamadas por peleas también han descendido un 12%. Por su parte, los accidentes de tráfico se redujeron en 4 casos, mientras que las llamadas de seguridad vial aumentaron en 14. En total se han realizado 10 detenciones, casi un 30% menos que el año pasado.

En lo que respecta al Servicio de Bomberos, el concejal de Seguridad y Emergencias ha señalado que durante las fiestas de la Fiestas de la Magdalena se han realizado un total de 90 intervenciones, de las que 21 han sido incendios, 17 prevenciones, 14 incidencias, 12 salvamentos, 12 asistencias técnicas, 6 falsas alarmas, 5 intervenciones relacionadas con suministro básico, 2 actuaciones de carácter medioambiental y 1 accidente.

En cuanto incidencias sanitarias, se han contabilizado 573 asistencias, dos menos que en las fiestas del año pasado. Los problemas más habituales atendidos han sido episodios de embriaguez, afecciones dermatológicas como quemaduras leves o alergias, así como molestias digestivas.