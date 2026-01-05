La Filmoteca abre 2026 con nueve películas del japonés Kiyoshi Kurosawa

La Filmoteca Valenciana dedica un ciclo al director japonés Kiyoshi Kurosawa - GVA

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta un ciclo sobre Kiyoshi Kurosawa, uno de los grandes directores japoneses de las últimas tres décadas. El ciclo, organizado en colaboración con la Fundación Japón, está formado por nueve largometrajes.

En sus inicios, Kurosawa fue ayudante de Shinji Sômai, que influyó en uno de los recursos más reconocibles de su cine: los largos planos secuencia desde un punto de vista distanciado. También son rasgos definitorios de su cine la economía de medios y el tono realista, detalla Cultura de la Generalitat.

Con una extensa filmografía conformada por más de sesenta títulos, Kurosawa alcanza la madurez como director a finales de los años noventa, cuando rueda a ritmo frenético quince largometrajes entre 1997 y 2003. En esa época dirige los dos clásicos del cine de terror que le dan fama internacional: 'Cure' (1997) y 'Kairo' (2002). Siete de las películas más destacadas de este periodo tan productivo en la trayectoria del cineasta japonés forman parte del ciclo.

En estos primeros largometrajes ya se encuentran sus temas recurrentes: la incomunicación, la falta de empatía potenciada por las nuevas tecnologías, las crisis ecológicas, la viralidad pandémica y la soledad cada vez más presente en las sociedades contemporáneas. En su cine hay otro elemento definitorio: la violencia que explota después de estar agazapada tras una fachada de normalidad.

DEL CLÁSICO 'CURE' AL PUNTO DE INFLEXIÓN DE 'BARREN ILLUSION'

El ciclo se inicia el próximo miércoles 7, a las 18 horas, con la proyección del thriller de terror 'Cure' (1997). El policía Takabe investiga unos extraños asesinatos. Las víctimas aparecen con una herida de arma blanca en forma de 'x' y los culpables son personas totalmente normales sin ningún motivo para llevar a cabo el crimen. Takabe empieza a sospechar que algo está ejerciendo influencia sobre las personas para que cometan asesinatos. Este clásico contemporáneo del terror japonés se podrá volver a ver el jueves 8 a las 20 horas.

El viernes 9 (18 horas) y el domingo 11 (20 horas) se proyecta 'Charisma' (1999), que tiene como protagonista a un negociador de la policía, destituido de sus funciones tras el fracaso en la liberación de un político secuestrado. El policía debe mediar en un litigio entre varias personas sobre la permanencia o la eliminación de un extraño árbol, posiblemente tóxico, que crece en un bosque y que está causando la deforestación de la zona.

Ya el próximo martes 13 (20 horas) y el jueves 15 (18 horas) se proyecta 'Barren Illusion' (1999), un punto de inflexión en la filmografía de Kurosawa y una de sus producciones más crípticas y surrealistas.

Esta película es el retrato de una generación de jóvenes inadaptados: Dos jóvenes intentan mantener una relación sentimental en la sociedad distópica en la que viven. En ella, en medio de una crisis ecológica, los seres humanos son incapaces de mostrar sus verdaderos sentimientos si no es por medio de la violencia, la locura y el odio.

ESPÍAS, YAKUZA Y MEDUSAS DE COLORES

El próximo viernes 16 (18 horas) y el sábado 17 (20.15 horas) se proyecta 'La mujer del espía' (2020), producción histórica de espionaje, ambientada en el inicio de la II Guerra Mundial que cuenta la historia del joven director de una compañía comercial que descubre un terrible secreto nacional en un viaje a Manchuria y decide hacerlo público con el apoyo de su mujer, aun a riesgo de ser considerado un traidor y un enemigo de su país.

El viernes 16 (20.15 horas) y el domingo 18 (18 horas) se proyecta 'License to Live' (1998), protagonizada por un joven que despierta de pronto en un mundo totalmente distinto al que conocía, tras diez años en coma a causa de un accidente. Desde su inocencia, trata de reconstruir los vínculos familiares y su propia vida, pero no es fácil entender que su existencia ha cambiado para siempre.

El martes 20 de enero (20 horas) y el miércoles 21 (18 horas) se proyecta 'Serpent's Path' (1997), una película policíaca en la que un miembro de la yakuza busca vengar el asesinato de su hija de ocho años con la ayuda de un misterioso profesor de matemáticas.

El jueves 22 (20 horas) y ya el domingo 1 de febrero (18 horas) se proyecta 'Cloud' (2024), la historia de Yoshii, un hombre que gana dinero mediante la reventa por Internet, mientras a su alrededor ocurren sucesos extraños que ponen su vida en riesgo.

El viernes 23 de enero (18 horas) y el sábado 24 (18 horas) se proyecta 'Eyes of the Spider' (1998), película de bajo presupuesto del género de venganza cuyo personaje principal es un oficinista que un día encuentra al responsable de la brutal violación y asesinato de su hija pequeña. Tras torturarlo y matarlo, regresa a su vida normal sintiéndose apático y vacío, hasta que conoce a una banda de sicarios.

Finalmente, el martes 27 de enero (20 horas) y el jueves 29 (18 horas) se proyecta 'Bright Future' (2003), crónica de dos jóvenes marginales. El enigmático Mamoru vive sólo con sus venenosas medusas de colores. Yuji, un compañero de trabajo, se siente fascinado por Mamoru, así que cuando este es arrestado acusado de asesinar a su jefe, Yuji se encargará de las medusas y del padre de Mamoru.