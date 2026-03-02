La Filmoteca y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual programan las películas ganadoras de los Lola Gaos

La Filmoteca Valenciana y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual programan las películas ganadoras de los Premios Lola Gaos - GVA

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual programan en la Filmoteca Valenciana cuatro sesiones especiales en las que se proyectarán las películas ganadoras de las principales categorías de la pasada edición de los Premios Lola Gaos, con la presencia y las presentaciones de parte de sus equipos técnicos y artísticos.

Este ciclo incluye los largometrajes 'Equipo Crónica. Arte de Trinchera', 'Una quinta portuguesa' y 'El tresor de Barracuda', además de rendir homenaje al cineasta Antonio Llorens tras su fallecimiento en 2025 y proyectar los cortometrajes 'Cólera', 'Carmela' y 'Los chicos con las chicas'. "Con esta iniciativa, el IVC quiere contribuir a la difusión de las producciones valencianas más destacadas del año pasado y a la promoción de los profesionales de nuestro cine", expresa el director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar.

El público podrá ver en la Filmoteca los tres largometrajes y los tres cortos galardonados en las categorías de ficción, documental y animación de los Premios Lola Gaos, "cumpliendo con el compromiso de la Acadèmia de visibilizar, prestigiar y poner en valor el talento del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana". "También proyectaremos una selección de películas de Antonio Llorens como homenaje póstumo a una de las figuras fundamentales de la historia del cine valenciano y Premio de Honor del Audiovisual Valenciano, otorgado en 2022 por la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual", añade la presidenta de la organización, Teresa Cebrián.

El 4 de marzo, a las 18 horas, se proyectará una selección de los cortometrajes de Antonio Llorens y se celebra una mesa redonda moderada por Jorge Castillejo, con la participación de los cineastas Giovanna Ribes, Pedro Uris, Angel Puig, Piluca Baquero, Javier Espada y Ugo Brasaporco. El 20 de marzo, a las 18 horas, se proyectará su largometraje 'Après le trou' (2002).

El ciclo se iniciará este martes 3, a las 20 horas, con la proyección de 'Equipo Crónica. Arte de trinchera' (2024), premio Lola Gaos en la categoría de Mejor largometraje documental. Dirigido por Rafael Sesa y Felipe Villaplana y escrito por Carlos López Olano, el documental es una producción de Estrela Audiovisual, Zootropo Studio y Dacsa Produccions. La película se proyectará en sesión única y será presentada en la Filmoteca por miembros del equipo de producción, que luego participarán en un coloquio con el público al finalizar la proyección.

Considerado como uno de los máximos exponentes del Pop Art en España, Equipo Crónica (1964-1981) fue un colectivo artístico compuesto inicialmente por Manolo Valdés (1942), Rafael Solbes (1940-1981) y Juan Antonio Toledo (1940-1995), que abandonó el colectivo en 1966. La ópera prima de Sesa y Villaplana es el primer largometraje documental producido sobre este grupo de artistas plásticos valencianos que revolucionó el panorama artístico español en la década de los sesenta.

Con la producción ejecutiva de Laura Grande, la dirección de fotografía de Israel Sánchez Beato y la música original de Josué Vergara, el documental 'Equipo Crónica. Arte de trinchera' cuenta con las ayudas a la producción del IVC. Es una coproducción con RTVE, con la colaboración de À Punt Mèdia, la participación de CREA GSR y la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA).

CORTOMETRAJES

El 4 de marzo, a las 20 horas, la Filmoteca proyectará los tres cortometrajes ganadores en las categorías de ficción, animación y documental. 'Colera', Premio Lola Gaos en la categoría de Mejor cortometraje de ficción, está escrito y dirigido por José Luis Lázaro y producido por Aire de Cinema y Wicker Films, con las ayudas a la producción del IVC.

'Carmela' , Premio Lola Gaos y nominado al Goya en la categoría al Mejor cortometraje de animación, está dirigido por Vicente Mallols, con guión de Helena Sánchez Bel. Producido por Pangur Animation, Mansalva y Foliascope, cuenta con las ayudas a la producción del IVC. El cortometraje tiene como protagonista a Carmela que se une a las milicias tras el estallido de la Guerra Civil. En combate, una granada casera le amputa la mano.

En tercer lugar, 'Los chicos con las chicas', Premio Lola Gaos en la categoría de Mejor cortometraje documental, está escrito y dirigido por Claudia García de Mateos y producido Nuria Cidoncha para When Lights Are Low, con ayudas a la producción del IVC. El corto de carácter autobiográfico es una reflexión sobre sobre la infancia, la feminidad y los roles de género que transcurre en el patio del colegio donde estudió la directora.

El ciclo continúa el 5 de marzo, a las 20 horas, con 'Una Quinta portuguesa', escrita y dirigida por Avelina Prat y producida por Jaibo Films, Almendros Blancos AIE y Distinto Films, con ayudas a la producción del IVC. Premio Lola Gaos al Mejor largometraje de ficción, la película también obtuvo los premios de dirección, guion (Avelina Prat), música original (Vincent Barrière), montaje y postproducción (Juliana Montañés), sonido (Iván Martínez-Rufat) y actor protagonista (Manolo Solo).

Las sesiones concluirán el 7 y el 8 de marzo, a las 18 horas, con dos proyecciones, en versión original en valenciano, de 'El tresor de Barracuda', dirigida por Adrián García y producida por Hampa Studio e Inicia Films. La proyección del Mejor largometraje de animación de la pasada edición de los Premios Lola Gaos se enmarca dentro del ciclo Menuda Filmo, dedicado al público infantil. La sesión del día 7 contará con la presentación del equipo de la película.