La Filmoteca concluye el ciclo 'Cine en curso' con los cineastas Mercedes Álvarez y Daniel Tornero

Ciclo Cine en Curso - GVA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana concluye el ciclo '20 años de Cine en curso', con el que se conmemora el vigésimo aniversario de la creación de este programa de educación cinematográfica que acerca el cine a estudiantes de escuelas e institutos públicos, con un encuentro con la cineasta soriana Mercedes Álvarez y el director alicantino Daniel Tornero.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha señalado que esta edición de 'Cine en curso' "nos ha permitido contar con la presencia en València de destacados directores españoles que han colaborado con este proyecto de educación cinematográfica, como Isaki Lacuesta, Celia Rico, Jonás Trueba, Jaume Claret Muxart o José Luis Guerin".

El propósito de este ciclo es que los cineastas invitados compartan con el público de la Filmoteca sus experiencias cinematográficas, no solo como profesionales del cine sino también como espectadores, para que hablen de las películas y directores que les han influido y de cómo abordan el proceso creativo.

En este sentido, el jueves 26 de marzo, a las 18.00 horas, en sesión única y gratuita, la Filmoteca proyecta un programa de tres cortometrajes que serán comentados por los cineastas Mercedes Álvarez y Daniel Tornero, con la participación también de la codirectora de 'Cine en curso', Laia Colell.

En la sesión serán analizados dos cortometrajes documentales del cineasta italiano Vittorio De Seta, que Martin Scorsese presentaba como un antropólogo y poeta: 'Pastores de Orgosolo' (1958) y 'Un día en Barbagia' (1958). Durante la década de los cincuenta del siglo XX, Vittorio De Seta retrató los pueblos y las costumbres rurales de Sicilia y Cerdeña con una atención y una estima extraordinarias, y una sensibilidad única al sonido y al color.

También se proyecta 'Recuerdo de nuestras huertas' (2025), un cortometraje documental que conecta las vidas de personas en la huerta de la Vega Baja con los propios recuerdos y el pasado familiar en diferentes lugares del mundo del grupo de autores, estudiantes de segundo de ESO del IES La Encantá de Rojales, con el acompañamiento de Daniel Tornero y los profesores Toni Hurtado y Magda Marcos.

En la presentación de este cortometraje participarán Jack Dominique y Lexiah Walding-Hall, alumnos del IES La Encantá de Rojales y coautores del documental, junto con su compañeros Anas Bousfiha, Fajer El Atbani, Dzhaner Hasanov, Adam Hrimach, Adrián Moreno, Hugo Murcia, Jessica Pascual, David Antonio Ramos y Carmen Santander.

Mercedes Álvarez (Aldeaseñor, 1966) compagina la docencia con la dirección cinematográfica. Su primer largometraje, 'El cielo gira' (2005), cosechó diversos premios internacionales en eventos como el Festival de Rotterdam, Cinéma du Réel de París o Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.

Su siguiente largometraje, 'Mercado de futuros' (2011), también ha sido galardonado en diversos festivales. Álvarez ha participado con video-instalaciones en la Bienal de Venecia, en el Centre de Cultura Contemporània y en el Palau Robert de Barcelona. Es autora del poema-ensayo 'Cinco elementos para cualquier universo' (2012) e imparte clases en el máster de Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra.

Comprometida con su tierra, la Soria rural y despoblada, en 2019 impartió el taller de rodaje 'Rostros y Lugares. Filmar en Tierras Altas', en el Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria. En 2023 impulsó el proyecto de desarrollo cultural, 'Cultivar la Memoria', que incluye el taller 'Cine en curso' y la muestra fotográfica 'Que el mundo continúe'.

Daniel Tornero (Alicante, 1989) cursó estudios en Dirección Cinematográfica en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, trabajó como ayudante de dirección en diferentes proyectos y debutó en el documental con 'Saturno' (2023), una producción de Jaibo Films que estuvo presente en la Sección Oficial de Documentales el Festival de Málaga de 2024 y en la que obtuvo la Biznaga de Plata de Premio al Público.

Junto con el director alicantino Fran Ruvira, Daniel Tornero ha acompañado los talleres 'Cine en curso' en la Comunitat Valenciana desde que se puso en marcha el programa en 2023 en institutos de Moncada, Elche y Rojales. Los talleres de 'Cine en curso' son una actividad financiada por el IVC que forma parte de la programación didáctica de cine de la Filmoteca Valenciana.

'EL CIELO GIRA'

También dentro del ciclo 'Cine en curso', en la sesión del jueves 26, a las 19.30 horas, se proyectará el documental 'El cielo gira' (2004), dirigido por Mercedes Álvarez. La sesión contará con presentación y coloquio con Mercedes Álvarez y Laia Colell.

El documental tiene como protagonistas al pintor navarro Pello Azketa, que en el momento del rodaje estaba perdiendo la visión, y a los catorce vecinos de Aldeaseñor, una pequeña localidad de los páramos altos de Soria, que está a punto de quedarse despoblada. Mercedes Álvarez regresa a su pueblo natal y asiste a ese final, mientras intenta recuperar una imagen primera del mundo y de su infancia.