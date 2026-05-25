La Filmoteca dedica un ciclo a la "singular voz" del cineasta alemán Christian Petzold

La Filmoteca Valenciana dedica un ciclo al cineasta alemán Christian Petzold - GVA

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana dedica un ciclo al cineasta alemán Christian Petzold (Hilden, 1960), organizado en colaboración con el D'A Festival de Cinema de Barcelona, el Goethe Institut y la Filmoteca de Catalunya.

El director general del IVC, Álvaro López Jamar, ha señalado que Christian Petzold es "una de las grandes figuras del cine europeo actual y el director más relevante de la denominada Escuela de Berlín". "El ciclo que proyecta la Filmoteca Valenciana hasta principios de julio es una completa retrospectiva conformada por los once largometrajes que constituyen su filmografía", ha detallado.

El ciclo se inicia el 26 de mayo, a las 18.30 horas, con la proyección de 'Phoenix' (2014), un melodrama con ecos de 'Vértigo', de Hitchcock, en el que Petzold reflexiona sobre la dificultad de recuperar la propia identidad después del trauma. Una superviviente de Auschwitz regresa a Berlín al acabar la guerra. Tras someterse a una operación de reconstrucción facial a causa de las secuelas de su paso por el campo, intentará localizar a su marido, que la da por muerta.

La sesión del 26 de mayo contará con la presentación y el coloquio, tras la proyección, con Álvaro Devís y Clara Gorria, autores del pódcast 'Algo nuevo, algo viejo, algo prestado'. La película podrá volver a verse el 27 de mayo, a las 20.15 horas.

Cristian Petzold es el cineasta "más reconocido internacionalmente de la Escuela de Berlín, un movimiento cinematográfico surgido a finales de la década de los noventa del siglo XX que se caracteriza por el realismo, la observación social, los planos largos y una narrativa pausada que refleja las dudas y dilemas de la sociedad alemana", expoen la institución cultural en un comunicado.

El realizador transformó el panorama cinematográfico alemán con una nueva aproximación al cine narrativo. El cineasta se ha convertido en "una de las voces más singulares del cine europeo contemporáneo, gracias a un trabajo metódico basado en proyectos de largo alcance, a menudo en forma de trilogías o complejos remakes".

Ha contado desde sus inicios con una red de colaboraciones fijas, desde los guiones escritos en colaboración con el ya fallecido Harun Farocki, hasta el trabajo con intérpretes como Nina Hoss y Paula Beer, presente en casi todas sus películas.

Como los personajes de sus películas, siempre en tránsito, Petzold se mueve, con elegancia entre fronteras y categorías. Su cine combina la eficacia narrativa de géneros clásicos como el 'thriller' o el 'noir' con una singular mirada de autor. Alterna películas de época con sobrios retratos de problemas contemporáneos y hace convivir el registro realista con la irrupción más o menos explícita de los fantasmas.

CALENDARIO PROYECCIONES

Entre las películas que podrán verse durante el mes de junio figuran 'The State I Am In' (2000), opera prima de Petzold sobre una pareja de antiguos activistas de izquierdas que vive escondida y en fuga constante con su hija; 'Wolfsburg' (2003), un relato sobre el luto y la negación con toques de thriller protagonizado por un vendedor de coches que atropella accidentalmente a un niño y huye del lugar de los hechos, y 'Ghosts' (2005), sobre una adolescente vulnerable que vive entre centros de acogida y establece un fuerte vínculo emocional con otra chica, mientras una mujer cree reconocer en ella a su hija secuestrada años atrás.

También están programadas 'Yella' (2007), que le valió a Nina Hoss el Oso de Plata a mejor actriz en la Berlinale; 'Jerichow' (2009), adaptación muy libre de 'El cartero siempre llama dos veces', sobre un soldado deshonesto que emprende un negocio turbio en la Alemania posterior a la reunificación, 'Barbara' (2012) y "El cielo rojo" (2023), Oso de Plata a Mejor Dirección y Gran Premio del Jurado, respectivamente, en la Berlinale.

Entre las películas previstas en julio figura 'Espejos nº3' (2025), la última película de Petzold estrenada fugazmente en València, sobre una joven estudiante que sufre un accidente automovilístico en el que muere su novio y es acogida luego por una extraña familia.