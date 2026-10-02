La Filmoteca proyecta la animación de 'Los misteriosos cuentos del manzano' tras pasar por Seminci y Berlinale

La Filmoteca Valenciana proyecta la película de animación 'Los misteriosos cuentos del manzano' - IVC

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta este sábado y domingo 3 y 4, a las 18 horas, la película de animación 'Los misteriosos cuentos del manzano' (2025), una coproducción entre Francia, República Checa, Eslovenia y Eslovaquia, dirigida por David Súkup, Patrik Pass, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec. Ambas sesiones se incluyen en la programación mensual del ciclo Menuda Filmo, dedicado al público infantil.

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy e incluida en la programación infantil de la Seminci y la Berlinale, el largometraje destaca por su enfoque artesanal con títeres y constituye un homenaje al escritor y actor checo Arnost Goldflam, en cuyas historias se inspira el guion, detalla Cultura de la Generalitat.

La historia sigue a tres hermanos que pasan la noche en casa de su abuelo por primera vez tras el reciente fallecimiento de su abuela. Ante el silencio del hogar y la tristeza del abuelo, los niños recurren a su imaginación y a los cuentos para llenar ese vacío.

La entrada a las proyecciones de Menuda Filmo es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la web del IVC (taquilla.ivc.gva.es) o en la taquilla de la Filmoteca el mismo día de la sesión, desde media hora antes del inicio.