La Filmoteca publica un estudio de Carlos Aimeur que recupera un guion cinematográfico inédito de Blasco Ibáñez - GVA

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana ha publicado 'Le romancier, el guion perdido', un estudio del novelista, periodista e historiador cinematográfico Carlos Aimeur que recupera y analiza un guion cinematográfico inédito escrito por Vicente Blasco Ibáñez. La obra constituye el número 55 de la colección 'Textos de la Filmoteca'.

La publicación ha sido presentada en la sala Berlanga de la Filmoteca Valenciana, antes de la proyección de 'Sangre y arena' (1916), dirigida por Vicente Blasco Ibáñez y Max André.

En el acto han participado el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez; el exdirector de la Casa Museo Blasco Ibáñez, Emilio Sales Dasí, y el propio Aimeur. La presentación formaba parte de las Jornadas del Patrimonio Audiovisual organizadas por la Filmoteca para conmemorar el Día del Patrimonio Audiovisual, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Según ha señalado Luis Gosálbez, la trayectoria de Vicente Blasco Ibáñez ha sido estudiada principalmente como novelista de éxito internacional y como una de las personalidades más destacadas del panorama cultural y político durante las primeras décadas del siglo pasado.

"Sin embargo, su papel como pionero y argumentista en los inicios de la industria del cine no ha tenido tanta relevancia. El estudio de Carlos Aimeur tiene como objetivo dar a conocer una de las facetas creativas menos conocidas del escritor y político valenciano", ha explicado.

Localizado en el archivo personal del periodista Rafael Ventura Melià, el manuscrito inédito, redactado en francés hacia 1917, constituye el eslabón perdido que vincula la actividad del autor en París durante la Primera Guerra Mundial con la gestación de su obra más universal, 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis'. Ambas obras están enmarcadas en la propaganda aliada, causa a la que Blasco Ibáñez era afín.

A diferencia de sus experiencias posteriores en Hollywood, donde su papel se limitó a la provisión de argumentos para ser adaptados por terceros, 'Le romancier' revela a un autor con una conciencia técnica plena del lenguaje audiovisual.

El análisis de sus didascalias y anotaciones demuestra una planificación minuciosa de los recursos de cámara y efectos especiales, confirmando que Blasco Ibáñez diseñaba sus historias pensando directamente en la pantalla.

El texto incorpora imágenes de la guerra de trincheras y vivencias en el frente que el autor desarrollaría simultáneamente en su narrativa literaria, consolidando este guion como el texto seminal de su etapa internacional.

A través del presente estudio, se redimensiona la figura del escritor valenciano como un pionero multidisciplinar y argumentista profesional en el contexto de la producción bélica francesa. Esta monografía no solo restituye una pieza esencial del patrimonio audiovisual valenciano, sino que ofrece una base científica para comprender la modernidad de un autor que supo integrar la originalidad fotográfica en la base de su éxito global.

El texto parte de su relato 'El novelista' y narra la historia de un escritor británico cuya vida queda atravesada por la Primera Guerra Mundial y la muerte de su hijo en el frente. No obstante, el estudio no se limita a reproducir una obra desconocida de manera somera: se reconstruye el contexto en que nació, analiza sus recursos cinematográficos y sigue las huellas del Blasco Ibáñez implicado en la causa aliada.

Carlos Aimeur ha subrayado que la publicación ofrece el guion en su lengua original y en traducción al castellano. "Hemos querido que el lector pueda acercarse a la vez al documento y a la investigación que permite comprenderlo. Un proyecto artístico, personal y de propaganda aliada que permaneció durante décadas fuera de la vista. El tono del libro es así, divulgativo".

Aimeur halló el guion al contactar con el novelista Joan Carles Ventura, sobrino del escritor y periodista Rafael Ventura Melià, que había estudiado en profundidad el cine de Blasco Ibáñez y tenía el manuscrito entre su archivo personal.

CARLOS AIMEUR

El escritor y periodista Carlos Aimeur nació en València en 1972. Formó parte del Consejo Rector de la Filmoteca Valenciana entre mayo de 2004 y julio de 2007. En 2007 recibió el XXV Premio Vicente Blasco Ibáñez de narrativa por la novela 'Bonaventura. Sangre, cólera, melancolía'.

Es autor de las novelas 'Destroy. El corazón del hombre es un abismo' (2015) y 'Cuando fallan las fuerzas' (2025), y de los audiolibros 'Siniestro' (2018) y 'No olvides mi nombre' (2021). En el ámbito audiovisual ha realizado estudios y trabajos vinculados al cine y al documental, entre ellos 'Toni Canet. El hijo del calero' (2019), publicado con motivo de la Mostra de València.

Dirigió el documental 'Teología. Perdimos un imperio por esto' (2013) y participó como guionista en el documental 'Operació Elefteria' (2021) y en la serie documental 'Informe'. Ha formado parte del jurado en el Festival de Cine de Albacete y de la sección Opera Prima de la Mostra de València. Actualmente ejerce como docente de Lengua Castellana y Literatura.