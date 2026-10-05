La Filmoteca rescata toda la filmografía de Pere Portabella por el centenario de su nacimiento

Ciclo al cineasta Porabella - FILMOTECA

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana dedica un ciclo al cineasta Pere Portabella (Figueres, 1927) con motivo del centenario de su nacimiento, que se conmemorará en febrero de 2027.

La retrospectiva de su obra reúne la totalidad de su filmografía como director, conformada por una docena de largometrajes y mediometrajes de carácter vanguardista y documental, así como varios cortometrajes. El ciclo incluye una selección de las películas que produjo desde finales de los años cincuenta a través de su productora, Films 59, detalla Cultura de la Generalitat.

La programación se desarrollará entre el 6 de octubre y el 11 de febrero, fecha en la que Portabella cumplirá cien años. De este modo, la Filmoteca se suma a las más de cien instituciones de todo el mundo que participan en Acció Portabella, un proyecto impulsado por Filmoteca Española y Filmoteca de Catalunya para conmemorar el centenario del cineasta.

Productor y director, Pere Portabella ocupa un lugar destacado en la historia del cine español. El recorrido por su trayectoria invoca conceptos como vanguardia, experimentación, resistencia y política. Una práctica artística enraizada en su contexto cultural, político e histórico y presente en los festivales de cine y en museos y centros de arte como el MoMA, la Documenta de Kassel o el Centro Georges Pompidou.

Como productor, contribuyó a la modernidad cinematográfica española con títulos como 'Los golfos' (1959), de Carlos Saura; 'El cochecito' (1960), del italiano Marco Ferreri y con guion de Rafael Azcona, y 'Viridiana' (1961) de Luis Buñuel.

DÍA DEL CINE ESPAÑOL

El ciclo se inicia este martes 6, a las 18 horas, con la proyección de 'El cochecito' (1960), dirigida por Marco Ferreri y escrita por Rafael Azcona. La película también forma parte del ciclo dedicado al guionista riojano con motivo del centenario de su nacimiento. La historiadora cinematográfica y técnica de la Filmoteca Valenciana, Áurea Ortiz, será la encargada de presentar la sesión.

También este martes, a las 20 horas, se proyecta 'Los golfos' (1959), de Carlos Saura, primera película producida por Pere Portabella con Films 59.

Ambas sesiones se enmarcan en los actos del Día del Cine Español, que se celebra cada 6 de octubre desde 2021 para reconocer la historia y la labor cultural de la industria cinematográfica nacional. Desde su primera edición, la Filmoteca participa en esta conmemoración junto con otras filmotecas españolas y entidades culturales.

La programación continuará el domingo 11 de octubre, a las 18 horas, y el miércoles 14, a las 20.00 horas, con 'Viridiana' (1961), la primera película española que rodó Buñuel tras su exilio en México y Francia. Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, la obra fue posteriormente censurada en España tras las protestas de la Iglesia por su contenido. En 2016 fue elegida mejor película española de todos los tiempos en una encuesta realizada por la revista Caimán Cuadernos de Cine.

Como cineasta, Pere Portabella ha desarrollado desde Cataluña una obra radical e inclasificable desde hace seis décadas. Debutó como director con el mediometraje 'No compteu amb els dits' (1967), un poema cinematográfico con el que inicia su colaboración con el poeta Joan Brossa y que parte de la idea de construir una película encadenando una serie de anuncios, al estilo de las publicidades que se proyectaban en los cines de la época.

Su primer largometraje, 'Nocturno 29' (1968), protagonizado por Lucia Bosé y Mario Cabré, pretende conectar el cine con la vanguardia de las demás artes y reúne a creadores como Joan Brossa Carles Santos, Josep Maria Mestres Quadreny, Antoni Tapies, Antonio Saura y Joan Ponç.

Ambos trabajos podrán verse los días 15 y 16 de octubre, a las 18 y a las 20.15 horas respectivamente.

La programación continuará con 'Vampir-Cuadecuc' (1970), filmada en 16 milímetros durante el rodaje de 'El Conde Drácula', de Jesús Franco. La película altera las conversaciones narrativas mediante la eliminación del color y la construcción de una propuesta sonora desarrollada junto a Carles Santos. La sesión del 15 de octubre estará presentada por el crítico cinematográfico Ramón Alfonso. La cinta volverá a proyectarse el domingo 18 a las 18 horas.

El viernes 23 de octubre, a las 18 horas, y el domingo 25, a las 20 horas, será el turno de 'Umbracle' (1972), una obra protagonizada por Christopher Lee que transcurre en una Barcelona de ensueño.

CORTOS

La programación de octubre concluirá con una sesión dedicada a los cortometrajes. Los tres primeros, dirigidos por Carles Santos y producidos por Pere Portabella: 'L'apat' (1967), 'L'espectador. Habitació amb rellotge. La llum. Conversa' (1967 y 'Preludi de Chopin, opus 28, núm. 7.' (1969). Los cuatro restantes, dirigidos por Portabella con música y actuaciones de Santos: 'Play back' (1970),'Acció Santos' (1973), La tempesta (2003) y 'Visca el piano! (no al no)' (2006).

Portabella formó parte del Grup de Treball, colectivo de artistas activo entre 1973-1975 centrado en la reflexión en torno a los límites y la naturaleza de la práctica artística desde una perspectiva crítica y en la defensa de la función social del arte, en sintonía con otras corrientes internacionales. El culmen de todas estas preocupaciones es 'Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública' (1976), un retrato coral de las alternativas políticas que se abrirían tras la muerte de Franco y un reflejo del deseo de cambio social.

Durante la Transición, Portabella se centró en el ámbito político institucional, ejerciendo como diputado y senador. En 1989 regresó al cine con 'Pont de Varsòvia', una ficción aparentemente más convencional pero tan política como su obra anterior, en torno a la situación de Europa en el momento de la caída del Muro de Berlín.

Con 'El silencio antes de Bach' (2007) retoma algunas de sus investigaciones sobre la música y su relación con la imagen. En 2015 compuso una segunda parte de Informe general, con el subtítulo 'El nuevo rapto de Europa', un retrato de la crisis sistémica, del nuevo protagonismo ciudadano frente a ella y de la recuperación de la política por la gente común.