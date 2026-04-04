La Filmoteca Valenciana inicia el ciclo ‘Filosofía y Cine: El cine (ya) es historia’ - GVA

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seminario 'Filosofía y Cine' vuelve para llenar La Filmoteca Valenciana de clásicos en su séptima edición con el ciclo 'Filosofía y Cine: El cine (ya) es historia' organizado por La Torre del Virrey Instituto de Estudios Culturales Avanzados, que se celebra del 7 de abril al 16 de mayo.

Tras los ciclos 'Homenaje a Stanley Cavell' (2017), 'Hitchcock filósofo' (2018) 'Los westerns d'Anthony Mann y James Stewart' (2019), 'Orson Welles y el mal' (2022), 'Filosofía y cine de aventuras' (2023) y 'Las películas son una conspiración' (2024), la Filmoteca Valenciana vuelve a colaborar con el seminario 'Filosofía y cine', que en su séptima edición centra su atención en las "complejas relaciones entre cine e historia", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La programación se inicia el 7 de abril, a las 20.00 horas, con la proyección de 'Julio Cesar' (1953), un drama shakesperiano sobre el poder absoluto, escrito y dirigido por Joseph L. Mankiewicz.

En esta "modélica y austera" adaptación de la obra de Shakespeare, destaca la interpretación, premiada con un Oscar, de Marlon Brando, quien sorprendió a todo el mundo en un personaje muy alejado de lo que había hecho hasta entonces y de su propia imagen. La película podrá volver a verse el 10 de abril, a las 18.00 horas.

El 15 de abril, a las 18.00; y el 17, a las 20.15 horas, la Filmoteca proyecta 'Roma, ciudad abierta' (1945), dirigida por Roberto Rossellini y protagonizada por Anna Magnani, Aldo Fabrizi y Marcello Pagliero.

Considerada como una de las "obras maestras del neorrealismo italiano y de la historia del cine", 'Roma ciudad abierta' se inspira en la historia real del sacerdote y partisano Giuseppe Morosini, torturado y fusilado en 1944 por los nazis por ayudar a la Resistencia. Durante la ocupación nazi de Roma, la Gestapo persigue al ingeniero Manfredi, jefe de la Resistencia, que contará con la ayuda de un camarada tipógrafo a punto de casarse y del cura Don Pietro.

El ciclo proseguirá en mayo con la proyección de otros clásicos de la historia del cine como 'El hombre que mató a Liberty Valance' (1962), de John Ford; 'El séptimo sello' (1957), de Ingmar Bergman, y 'El acorazado Potemkin' (1925), de Sergei M. Eisenstein.

CONFERENCIAS TRAS LAS PROYECCIONES

Como en anteriores ediciones, uno de los dos pases de cada película tendrá lugar martes o miércoles en La Filmoteca Valenciana. El seminario 'Filosofía y cine' organiza una serie de conferencias al siguiente jueves, a las 18.00 horas, sobre cada una de las películas del ciclo, impartidas de forma telemática.

Entre los conferenciantes figuran profesores, filósofos y especialistas cinematográficos como José Alfredo Peris Cancio, Ramón Moreno Cantero, Pedro Mantas España, María del Carmen Molina Barea, Antonio Lastra, director de La torre del Virrey, y el crítico e historiador cinematográfico, José Antonio Hurtado.