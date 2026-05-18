La Filmoteca Valenciana presenta 'La habitación verde', de François Truffaut - GVA

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta el 19 de mayo, a las 18.00 horas, 'La habitación verde' (1978), de François Truffaut, dentro del ciclo 'La Letra en la imagen', organizado por el Institut Valencià de Cultura en colaboración con la Biblioteca Pública de València. La película podrá volver a verse el miércoles 20 de mayo, a las 20.00 horas.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha señalado que el ciclo 'La letra en la imagen' es "un proyecto de colaboración del IVC con la Biblioteca Pública de València que nos permite volver a ver en la Filmoteca Valenciana grandes clásicos de la historia del cine basados en obras literarias".

En la sesión del 19 de mayo, 'La habitación verde' será presentada al público de la sala Berlanga por el crítico e historiador cinematográfico José Antonio Hurtado, que abordará los vínculos entre la película y los dos cuentos y la novela corta de Henry James en los que se basa Truffaut: 'El altar de los muertos' (1895), 'The Way It Came' (1896) y 'La bestia en la jungla' (1903), según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Protagonizada por Nathalie Baye y François Truffaut, en su última aparición como actor en el cine, 'la habitación verde' está ambientada en la década de los veinte del siglo pasado. Cuenta la historia de Julien Davenne, un humilde redactor especializado en escribir necrológicas en un diario de provincias, que se instala en un pequeño pueblo del este de Francia.

Viudo desde hace diez años, vive con su ama de llaves y Georges, un niño con una discapacidad en el habla. Tras instalarse en su nueva casa, Julien reúne todas las cosas de su mujer en una habitación verde que prepara exclusivamente para ella.

La película explora temas recurrentes tanto en la narrativa de Henry James como en la obra de Truffaut: la obsesión por el pasado, la imposibilidad de vivir plenamente el presente, la soledad, el duelo patológico, la preservación de la memoria y la delgada línea entre la devoción y la locura.

Sobre 'La habitación verde, Truffaut escribió: "Esta película pertenece al mismo grupo que 'Fahrenheit 451', 'El pequeño salvaje' y 'Adèle H.': los muertos están ahí, como los libros de 'Fahrenheit', los vivos se empeñan en revivir cosas sin vida, les insuflan su propio aliento, sus propias pasiones. Para mí es como una variación de una película romántica".

'LA LETRA EN LA IMAGEN'

'La letra en la imagen' es un proyecto de colaboración de la Filmoteca Valenciana con la Biblioteca Pública de València que se desarrolla desde 2011. La Filmoteca Valenciana programa la adaptación cinematográfica de una obra literaria analizada en los talleres de lectura abiertos al público organizados por la Asociación de Amigos de la Biblioteca.

El 1 de junio, a las 18.00 horas, José Antonio Hurtado impartirá una conferencia sobre las relaciones entre los cuentos de Henry James y la adaptación cinematográfica de Truffaut en la sede de la Biblioteca Pública de València.