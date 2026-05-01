La Filmoteca Valenciana proyecta este fin de semana 'Tiempos modernos' de Charles Chaplin en el ciclo 'Menuda Filmo'

'Tiempos Modernos' En La Filmoteca - GVA

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta los días 2 y 3 de mayo, a las 18.00 horas, 'Tiempos modernos' (1936), escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. Ambas proyecciones se enmarcan en del ciclo mensual 'Menuda Filmo', dedicado al público infantil.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha destacado en un comunicado que 'Tiempos modernos' "es uno de los grandes clásicos de la historia del cine en el tránsito del cine mudo al sonoro".

"Noventa años después de su estreno, la película de Chaplin ofrece un mensaje humanista plenamente vigente: la reivindicación del ser humano frente a la máquina, ya sea la cadena de montaje del siglo pasado o la Inteligencia Artificial y los robots de la actualidad", ha explicado.

La última película protagonizada por el personaje de Charlot es una "aguda y divertida crítica" a la deshumanización de los sistemas de producción en cadena en el capitalismo de la Gran Depresión.

Un obrero metalúrgico es despedido de una fábrica al perder la razón en la cadena de montaje. Tras salir del hospital, es encarcelado al encontrarse por casualidad a la cabeza de una manifestación. Ya en libertad, vuelve a la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle.

Al margen de sus aspectos sociales y de denuncia del trabajo estandarizado durante los años treinta del siglo XX, 'Tiempos modernos' también tiene elementos de comedia romántica. Es el caso de la relación sentimental que establece Charlot con la rebelde y valerosa huérfana, papel interpretado por Paulette Goddard.

La proyección en la Filmoteca de una de las películas más sociales de Chaplin, y cuyo argumento principal es la lucha obrera para mejorar las condiciones laborales en las fábricas de Estados Unidos, se celebra en el contexto del 1 de mayo, Día del Trabajo.

La entrada a las proyecciones de 'Menuda Filmo' es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas, que podrán adquirirse de forma anticipada en el enlace taquilla.ivc.gva.es o el mismo día de la sesión, en taquilla, desde media hora antes del inicio de la sesión. La taquilla se cerrará cinco minutos antes de la proyección.