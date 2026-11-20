La Filmoteca Valenciana proyecta 'Los girasoles ciegos' de José Luis Cuerda - REMITIDA FILMOTECA

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyectará este sábado 21 a las 20.30 horas 'Los girasoles ciegos' (2008) de José Luis Cuerda, dentro del ciclo 'La letra en la imagen', organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) en colaboración con la Biblioteca Pública de València.

Protagonizada por Maribel Verdú, Javier Cámara, Raúl Arévalo y Roger Príncep, la película se podrá volver a ver el próximo martes 24 a las 18 horas, detalla Cultura de la Generalitat.

En esta sesión, 'Los girasoles ciegos' será presentada en la sala Berlanga por el crítico e historiador cinematográfico José Antonio Hurtado, quien abordará los vínculos entre el largometraje y el libro de relatos homónimo de Alberto Méndez, galardonado con el Premio de la Crítica de narrativa castellana y el Premio Nacional de Narrativa en 2005.

El guion de la película constituyó la última colaboración entre José Luis Cuerda y Rafael Azcona, fallecido en marzo de 2008. La adaptación cinematográfica obtuvo el Goya al mejor guion adaptado entre 15 nominaciones.

Su trama adapta principalmente el cuarto relato del libro de Méndez, 'Los girasoles ciegos', e incorpora elementos de la segunda de las historias que integran la obra, 'Manuscrito encontrado en el olvido'.

'Los girasoles ciegos' transcurre en la ciudad de Ourense en 1940. La historia sigue a Elena, que finge ser viuda para proteger a su marido Ricardo, un profesor republicano que vive oculto en el piso familiar. La estabilidad de la familia se rompe cuando Salvador, un diácono que da clases a su hijo Lorenzo, se obsesiona con Elena.

'La letra en la imagen' es un proyecto de colaboración entre la Filmoteca Valenciana y la Biblioteca Pública de València que se desarrolla desde 2011. En el marco de esta iniciativa, la Filmoteca programa la adaptación cinematográfica de una obra literaria previamente analizada en los talleres de lectura abiertos al público organizados por la Asociación de Amigos de la Biblioteca.

El próximo jueves 3 de diciembre, a las 18 horas, José Antonio Hurtado impartirá una conferencia en la Biblioteca Pública de València dedicada al análisis de los vínculos entre el libro de relatos de Alberto Méndez y su adaptación cinematográfica.

CICLO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE AZCONA

La proyección de 'Los girasoles ciegos' también forma parte del ciclo que la Filmoteca Valenciana dedica desde septiembre al guionista y escritor Rafael Azcona (1926-2008), con motivo del centenario de su nacimiento.

La programación reúne 12 títulos fundamentales del cine español en los que el autor riojano trabajó como guionista. Durante noviembre, la Filmoteca ha proyectado 'Son de Mar' (2000), adaptación que realizó Azcona de la novela homónima de Manuel Vicent.

El ciclo concluirá con las proyecciones de 'El pisito' (1959), dirigida por Marco Ferreri e Isidor Martínez y basada en una novela corta del propio Azcona, previstas para los días 24 y 27 de noviembre, a las 20 y las 19 horas, respectivamente. La sesión del viernes 27 incluirá una presentación y posterior coloquio con José Luis Castro de Paz, Bernardo Sánchez y Áurea Ortiz.

SEMINARIO SOBRE AZCONA Y 'EL PISITO'

La última proyección del ciclo coincidirá con la clausura del seminario 'Clásicos del cine español. El pisito. A propósito del centenario de Rafael Azcona', que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en la Filmoteca Valenciana, el Centre Cultural La Nau y el Centre Cultural de Picanya.

Organizadas por el IVC, las jornadas se centrarán en el estudio de 'El pisito', bajo la dirección del catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Santiago de Compostela José Luis Castro de Paz.

Las sesiones contarán con la participación de una decena de críticos e historiadores de cine que abordarán desde diversas perspectivas la significación histórica y cinematográfica de 'El pisito', así como su impacto en la historia del cine español y su relación con otras películas de la época.