Finalistas valencianos de los Premios Max, felices e ilusionados por las nominaciones: "Es un sueño"

Finalistas valencianos de los Premios Max "muy felices" e "ilusionados" por las nominaciones: "Es un sueño" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los finalistas valencianos a los Premios Max de las Artes Escénicas han asegurado estar "muy felices" e "ilusionados" por sus nominaciones en la 29ª edición de los galardones, que tendrán lugar el 1 de junio en Mérida: "Es un sueño", han afirmado.

Así lo han manifestado este jueves los artistas durante el encuentro celebrado por la Fundación SGAE en València, que ha contado con la presencia del presidente del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, Manel Cubedo; el periodista José Vicente Peiró; y los artistas valencianos Raquel Molano Aylagas, Sol Picó, Blanca Anyón y Xavo Giménez. También han asistido el director de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar, y la directora ajunta de Artes Escèncias, María José Mora.

Manel Cubedo ha sido el primero en felicitar a los creadores por su nominación en los Max, unos premios que, según ha apuntado, son "el mayor reconocimiento del mundo de las artes escénicas en nuestro país". Ha destacado, además, que "en estos momentos inciertos que vivimos, en los que la ficción se mezcla tan a menudo con la realidad, la creación escénica nos ayuda a evadirnos, a superarlos, a vivir".

El actor Xavo Giménez, nominado a Mejor Actor y Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica por 'Yo soy 451', se ha mostrado muy agradecido por la nominación y ha asegurado que el espectáculo le ha demostrado que, en el momento "más devastador" de su vida, el teatro le ha servido para "seguir curándose".

"Es muy bestia que cuando haces las cosas para gustar no sale bien, pero que cuando haces las cosas pensando en ti pasa esto, que está girando y que está siendo muy reconocido y a mí me está haciendo crecer como artista", ha sostenido.

"ÚNICO ESPECTÁCULO VALENCIANO"

Asimismo, ha señalado que esta nominación la ve como "un regalo por partida doble" ya que es el "único" espectáculo valenciano que está presente en los Max y, por ello, "sientes un poco la responsabilidad de lo que significa hacer teatro alternativo en valencia".

Por su parte, Sol Picó, quien cuenta con tres nominaciones a Mejor espectáculo de danza, Mejor diseño de producción privada y Mejor elenco de danza por 'Carrer 024', ha afirmado, en declaraciones a los medios, que para ella ha sido "muy importante" recibir estas nominaciones ya que se trata de "una súperproducción" para la que se ha hecho "un trabajo titánico".

La coreógrafa ha puesto en relieve sus 30 años de experiencia en el sector y ha indicado que, aunque el espectáculo hable de un tema "muy triste", ya que habla de "la soledad del mundo", termina con "un mensaje de esperanza" que invita a "volver a la colectividad para evitar esta grandiosa soledad".

Raquel Molano Aylagas, quien aspira al galardón por la partitura para 'Fuenteovejuna', que ha firmado junto a los sevillanos Pablo Miguel Peña de Huelva y Darío del Moral Martínez, ha explicado que era la tercera vez que estaba nominada a estos premios pero que por primera vez era finalista, por lo que se ha mostrado "muy feliz": "Ha sido una ventura muy grande y divertida y estar nominada e ir a Mérida es un sueño", ha subrayado.

"La directora del montaje, Rakel Camacho, quería una música furiosa. Quisimos rescatar la forma de cantar de la gente del pueblo, que sonara auténtica, no estilizada, y creo que lo hemos conseguido. Ha sido una aventura enorme y muy divertida, estoy muy contenta con el resultado. Además, la música en directo eleva mucho el espectáculo y el público lo agradece", ha añadido.

Igualmente, Blanca Anyón, nominada a Mejor diseño de espacio escénico por 'Orlando', ha afirmado estar "muy contenta y alagada" con la acogida que ha tenido su trabajo en esta obra ya que, además de esta nominación, la pasada semana recogió el premio Talía en esta misma categoría.

"FALTA MUCHA VOLUNTAD"

En este sentido, ha indicado que la nominación a los Max no le ha pillado por "sorpresa" porque durante este tiempo ha estado viendo que la pieza tenía "muy buenas reacciones", pero ha reconocido que "no" se esperaba "tantas nominaciones".

Anyón ha destacado, en declaraciones a los medios, que estas nominaciones están "muy bien" porque permiten reconocer un trabajo como la de los diseñadores escénicos que "se ve al final" pero que "es un trabajo de muchos meses, muchas reuniones y mucho esfuerzo".

Por otro lado, preguntada por cómo ve la situación de las artes escénicas en la Comunitat, la artista se ha mostrado "muy crítica" y ha censurado que desde el gobierno valenciano "no están haciendo todo lo que deberían hacer para promover las artes escénicas valencianas".

"De hecho, yo diría que ninguna de las producciones que hemos traído los valencianos (nominados a los Max) es una producción del IVC", ha expuesto Anyón, quien ha agregado que, además de no haber ninguna producción, tampoco hay premios en la Comunitat que reconozcan la labor de las Artes Escénicas porque "se los han cargado".

En esta línea, ha cargado contra el IVC por la reducción de las producciones propias que han pasado de "12 y 14" a "dos": "Lo que está pasando es que toda la profesión valenciana se queda sin trabajo, nos hemos ido fuera a trabajar y ellos lo niegan", ha apuntado.

"ENFADO" CON EL IVC

"La profesión está muy enfadada y yo personalmente también, y estaría muy bien que alguien que entrara, apostara por las artes escénicas a nivel valenciano y que se pudieran ver producciones como las que hacen el Teatro Lluire o el Centro Dramático Nacional", ha subrayado.

De este modo, la artista ha destacado que "falta dinero" para invertir en el sector pero que, además, "falta muchísima voluntad" de "gestionarlo de una mejor manera".