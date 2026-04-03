Finalizan las alertas meteorológicas en la Comunitat Valenciana, aunque siguen las rachas de viento en Castellón

Archivo - Varias personas disfrutan del buen tiempo en la playa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido este viernes el fin de las alertas activas en la Comunitat Valenciana, aunque en el norte de Castellón continúan soplando rachas muy fuertes del noroeste que remitirán a lo largo del día.

En general, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante este viernes festivo habrá cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 21 y 12 grados en Castelló de la Plana, entre 21 y 11 grados en València y entre 19 y 10 grados en Alicante.

En el norte de Castellón sopla viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes a primeras horas del día, que disminuirá a viento flojo al final del día. En el resto de la Comunitat habrá viento flojo de dirección variable, con intervalos de componente norte moderado a primeras horas y brisas en los litorales.

RIESGO EXTREMO DE INCENDIOS EN EL NORTE

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este 3 de abril es extremo (rojo) en el litoral y el interior norte de Castellón; alto (naranja) en el interior sur de Castellón y el interior de Valencia; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat, informa el 112.

Para este sábado 4, Aemet no prevé fenómenos significativos, con cielos despejados, temperaturas en ascenso o sin cambios y viento flojo de dirección variable. El domingo 5 se mantendrá el buen tiempo, con máximas de 23 grados en València, y el festivo del lunes 6 bajarán ligeramente las máximas.