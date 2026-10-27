Finalizan excavaciones en una fosa del cementerio de Alicante para investigar posibles casos de bebés robados

Excavaciones en el cementerio municipal de Alicante - AYUNTAMIENTO DE PETRER

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales han finalizado unos trabajos de excavación de una fosa común del cementerio municipal de Alicante para exhumar restos humanos y esclarecer posibles casos de bebés robados durante la dictadura franquista, entre ellos el de un recién nacido de la localidad alicantina de Petrer.

Los trabajos, que comenzaron el pasado 22 de septiembre y concluyeron el 16 de octubre, han sido ejecutados por la empresa Drakkar Consultores SL, para comprobar la presencia de restos y avanzar en su identificación. Según la documentación existente, en esta fosa constan 58 enterramientos correspondientes a recién nacidos y bebés.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Petrer en un comunicado, en el que ha apuntado que la actuación se ha llevado a cabo a instancias de la Fiscalía de Memoria Democrática de Alicante, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA).

Entre los enterramientos documentados, figuraba el de un recién nacido perteneciente a una familia de Petrer, cuyos posibles restos han podido ser localizados durante el desarrollo de la excavación. No obstante, será necesario esperar a los resultados de las correspondientes pruebas genéticas para confirmar definitivamente su identidad, según ha explicado el consistorio.

El Ayuntamiento ha indicado que la intervención ha tenido un coste para Petrer de 1.432,64 euros y que la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana ha sufragado con una subvención de 16.475,36 euros el resto del coste total, dentro de la convocatoria de ayudas destinadas a actuaciones de apertura de fosas y exhumaciones de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, correspondiente a 2026.

Con esta actuación, el consistorio ha subrayado que contribuye al esclarecimiento de posibles casos de bebés robados y al trabajo de investigación promovido por las familias afectadas, las asociaciones de víctimas y las instituciones competentes.

"La finalización de la excavación supone un avance en este proceso, si bien los resultados de las pruebas genéticas serán determinantes para confirmar la identidad de los restos localizados y continuar avanzando en el esclarecimiento de los hechos", ha sentenciado.