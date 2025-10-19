La Fira d'Artesania 'Les Aules' de Castelló despide una edición con gran afluencia de público y más de 20 expositores

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castelló ha vuelto a vibrar con la artesanía este fin de semana gracias a una nueva edición de la Fira d'Artesania 'Les Aules', que ha cerrado sus puertas este domingo tras tres días de público, color y creatividad. La cita, organizada por la concejalía de Comercio y Consumo junto a la Asociación de Artesanos de Castellón, ha reunido a más de una veintena de expositores y ha atraído a centenares de visitantes que han disfrutado de una amplia oferta de productos locales y talleres en directo.

La plaza de Las Aulas se ha convertido durante el fin de semana en un "gran" escaparate del talento artesanal, con propuestas que han abarcado desde la cerámica o la joyería hasta la marroquinería, la bisutería o los textiles. Además de las exposiciones y puntos de venta, la feria ha ofrecido demostraciones en vivo y actividades familiares, lo que la ha convertido en un espacio participativo que ha fomentado el contacto directo entre artesanos y público, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que "la respuesta de la ciudadanía ha sido magnífica": "Hemos visto talleres con gran participación y un ambiente que demuestra que Castelló valora la artesanía y el comercio de proximidad. La Fira d'Artesania 'Les Aules' se consolida como una cita que enriquece nuestra oferta cultural y refuerza el tejido comercial del centro urbano".

Además, Vidal ha destacado que "eventos como este son una oportunidad para reconocer el trabajo de los artesanos, para dar visibilidad a su esfuerzo y para mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad". "Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando actividades que impulsen el talento local y acerquen la cultura artesanal a toda la ciudadanía", ha concluido.