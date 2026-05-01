La Fira dels Invents UPV convertirá la Ciutat de les Arts en un "gran laboratorio" para disfrutar de la ciencia

Archivo - Imagen de archivo de una Fira dels Invents UPV - VICENTE LARA ACOM UPV - Archivo

VALÈNCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Fira dels Invents de la Universitat Politècnica de València (UPV) vuelve el viernes 8 de mayo al Paseo sur de la Ciutat de les Arts i les Ciències (junto al Museu de les Ciències), que se convertirá en un "gran laboratorio" en un encuentro pensado para disfrutar de la ciencia, la tecnología y la creatividad.

Durante la jornada se podrán visitar 34 estands de investigación e innovación y participar en 17 talleres divulgativos diseñados para todas las edades, según ha informado la institución académica en un comunicado.

De 10.30 a 14.00h se ha invitado a participar a colegios e institutos, que aún pueden apuntarse en la web http://firadelsinvents.upv.es. De 16.30 a 20.00 horas asistirán familias y cualquier persona interesada en la ciencia, la innovación y sus aplicaciones. La entrada es gratuita.

La Fira dels Invents mostrará proyectos reales desarrollados por personal investigador y estudiantes de la UPV, que van desde la robótica, la inteligencia artificial y el espacio, hasta las ciudades y la agricultura sostenibles, la ingeniería biomédica, las telecomunicaciones o la creación audiovisual, con demostraciones en directo y actividades prácticas.

Se podrá extraer ADN de una planta, capturar CO2, dibujar con ondas de sonido, convertir el móvil en un microscopio, descubrir cómo las matemáticas ayudan a entender los latidos del corazón, aprender a construir un puente sólido, identicar fake news y experimentar con láseres e infrarrojos, ha detallado la UPV.

También podrán verse de cerca prototipos reales desarrollados en la UPV, como robots, drones, satélites espaciales, vehículos solares y eléctricos, motocicletas de competición, barcos solares, nuevos materiales sostenibles, sistemas médicos basados en IA o tecnologías para una alimentación más saludable y sostenible.

El impacto social y ambiental de la innovación podrá comprobarse en proyectos para mejorar la comunicación de personas con ELA, para monitorizar el bienestar de colectivos vulnerables, recuperar la biodiversidad, reducir emisiones de CO2 o producir viviendas modulares ante una emergencia climática.

La Fira dels Invents forma parte del programa anual de divulgación científica de la Universitat Politècnica de València, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La Generalitat Valenciana y la Ciutat de les Arts y les Ciències de València también colaboran en la actividad.

DESAFÍO ROBOT: ROBOTS CREADOS POR ESCOLARES

Simultáneamente, en el interior del Museu de les Ciències, se desarrollará el concurso 'Desafío Robot', en el Salón Arquerías y el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències.

En esta edición del 8 de mayo, competirán cientos de robots diseñados y programados por alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, que pondrán a prueba sus habilidades en distintas pruebas técnicas y creativas, como el popular Robot Dance.

Además de la competición, Desafío Robot cuenta con zonas de exhibición y demostraciones, donde empresas e instituciones muestran proyectos innovadores relacionados con la robótica y la tecnología educativa. El acceso también es libre para el público.

La actividad está organizada por la Ciutat de les Artes i les Ciències de València, con la colaboración de la UPV, Startup Valencia, Omron y Power Electronics.